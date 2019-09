Ein Tiefer Einblick in Veronas Leben- Stargast Matze Knop sorgt für Stimmung-Lesereise führt Verona Pooth unter großem Medieninteresse auch nach Augsburg

Da werden sie geholfen" im Duden





Bis aus Nürnberg waren die Besucher gekommen, um Verona Pooth live zu erleben. Zusammen mit Ihrem Mann Franjo war sie nach Augsburg gekommen. Zu Beginn des knapp dreistündigen Kurzweiligen Abends bekam das Auditorium einen Film über die letzten 30 Jahre zu sehen, die sowohl ihr berufliche Arbeit als auch Ihr Privates Schaffen sehr gut verdeutlichte. Beim sehen dieses Films wird den meisten erst klar, was diese Frau in den drei Jahrzehnten alles geleistet hat. Und nach dem Film kam sie dann auf die Bühne. Im kurzen lila Kleid nahm sie im Original Sessel aus " Peep" Platz. Sie hatte weitere Originalrequisiten auf ihre Lesereise mitgebracht, unter anderem den Bambi, den sie gewonnen hatte.Wer sich aber eine Lesung im herkömmlichen Sinne vorstellte, der wurde enttäuscht.Auf der Lesereise wurde sie von Moderator René Travnicek begleitet, der unter anderem bei Fernsehshows wie Let´s Dance das Warm Up durchführt.In einem kurzen Interview mit Myheimat erklärte Travnicek, daß man so eine Lesung nur mit Verona machen kann. In Bingen waren knapp 350 Besucher da in Frankfurt/ Neu- Isenburg waren knapp 250 Besucher da. Die Besucher sind im Alter zwischen 18 und 65 Jahren" Jede Lesung hat ihr eigenes.Hier in Augsburg , so der Moderator abschließend, schauen die Leute ganz gespannt auf die Bühne."Und sie erlebten eine Verona, die aus dem Nähkästchen plauderte in dem sie zum Beispiel von einem Unmoralischen Angebot berichtet. Sie hat sich das Notariell beglaubigen lassen, da es natürlich in dem Buch erwähnt ist. Sie erzählte davon, wie sie als " Notlösung" Peep moderierte, und sich rauswinden konnte, die Hüllen fallen zu lassen.Ein Thema an dem Abend war auch, wie sie bei Jauch damals 16,1 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.Sie konnte da mit Allgemeinwissen punkten. " Die Fragen waren aus dem Leben gegriffen", so Verona.Ein großes Thema war das Thema Werbung. Verona erzählte, wie sie von der Regierung angerufen wurde, und einen Werbespot für die Expo 2000 drehte. " Mit Sir Peter Ustinov" zu drehen, ist ein Ritterschlag", und sie rettete damit die Expo. Beim Werbespot von 11880 hat sie mitgearbeitet. Und mit dem Satz " Da werden sie geholfen "kam sie in den Duden.Sie bezeichnete es schon als Komisch, wenn man so ein Buch schreibt. " Das ist, wie wenn man ein Tagebuch öffentlich macht". Die 51 jährige gebürtige Bolivianerin kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie unterstützt schon seit jeher die SOS Kinderdörfer. Die Gage aus dem Werbespot für Karstadt, den sie mit Harald Schmidt gedreht hatte, spendete sie den SOS Kinderdörfern. Sie erzählte, wie sie das bei Vertragsunterzeichnung klar machte,und einige Herren packten noch etwas drauf. Die Mutter zweier Söhne hat in Ihrer Heimat Bolivien ein Kinderhaus aufgebaut, in dem heute 112 Kinder leben.Verona handelt immer nach dem Prinzip: Dumm herum sind alle Schlau. Sie erzählt erfrischend, heiter und auch Nachdenklich. Nach der Pause kam dann Stargast Matze Knop auf die Bühne. Er schäkerte mit dem Auditorium, erzählte, daß der einzige, der geschlossen hinter Angela Merkel steht ,der Berliner Flughafen ist. Und dann saß er auf einmal da, und der Dieter Bohlen kam in ihm hoch, natürlich zur Freude des Auditoriums.Verona erzählte, daß Dieter sie Puschilein nannte, und später den Namen einer anderen gab. Außerdem berichtete sie von einem Plattenvertrag mit East West , den sie auf fünf Jahre bekamMatze Knop nahm das Heft in die Hand für eine halbe Stunde. Dank ihm konnten Besucher Fragen an Verona stellen. Eine Frage war: Wie man es schafft, auch gegen die Medien so abgebrüht zu sein. "Wir haben eine Verantwortung Stark zu sein. Ich, so Verona weiter glaube an das Gute."Das sagte sie auch im Bezug auf dem Menschen."Man sollte den Menschen nicht nach dem Aussehen beurteilen." Das auch Prominente zu kämpfen haben, ist auch ein Thema das in Ihrem aktuellen Buch behandelt wird. Zum einen widmet sie ein Kapitel in dem Buch auch den Medien, und wie sie dadurch an ihre Grenzen kam. Zum zweiten war ein Thema ihre Demenzkranke Mutter. Mit fast Tränenerstickter Stimme erzählte sie, wie ein Journalist ihrer Mutter eine Flasche Schnaps in die Hand gedrückt hat, und sie fotografiert wurde. " Es kam dann so heraus als würde ich meine Mutter vernachlässigen, und das Leben genießen. Wir konnten aber gar nichts tun dagegen, weil wir eine Eidesstattliche Erklärung benötigt hätten, und meine Mutter aber damals Demenzkrank. war". Und dann sind da noch Ihre Kinder. Ein Kind hat sie verloren. Sie gibt Ihren Kindern mit auf den Weg, daß Respekt das wichtigste ist, was man auf der Welt haben muß. Und wenn man Verona so reden hört, bestätigt daß ihren Schlussatz: " Kinder sind das größte für mich". Verona ist nicht nur eine " Werbeikone", sie ist eine wirklich beeindruckende Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, die weiß was sie möchte, und die auch die Schattenseiten des Lebens kennenlernte. Gemäß ihrem Wort" 30 Jahre können nicht nur Friede, Freude, Kuchen sein". Auch nicht bei Prominenten.Wäre die Zeit nicht fortgeschritten, hätte man Ihr noch Stundenlang zuhören können. Im Anschluß nahm sich Verona Pooth noch Ausreichend Zeit, um Autogramm- und Bilderwünsche zu erfüllen.Ein beeindruckender Abend einer grandiosen Frau, die mehr ist als " nur die Verona". Bleibt zu hoffen, daß sie Ihre Lesungen nicht nur auf drei Orte begrenzt hat, sondern das die Lesereise quer durch die gesamte Republik führt.