Ein Musikalischer Hammerabend in Königsbrunn- Marc Terry,Ana und Alyzee geben ein Megakonzert

Das war Musikalisch ein ganz großer Abend. Im Königsbrunner Jugendhaus MatriX hatten sich die Queen of Oriental Rock Alyzee mit ihrer Band, Marc Terry mit seiner Band, der für den diesjährigen Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie bester deutschsprachiger Singer und Songwriter nominiert ist, sowie Ana die die Armenische Gewinnerin von The Voice angesagt. Und soviel vorneweg- jeder für sich ist ein Act der/ die einen ganzen Abend füllen könnte…..Den Abend eröffnete Marc Terry mit seiner Band. Geboten wurde eine Mischung aus rockigen Riffs mit Refrainteile die zum mitsingen einluden. Seine unverkennbare rauhe Stimme zeichnet den Frontmann und Produzent aus.Unterstütz wird Marc durch eine großartige Band die nicht zu unrecht zum deutschen Rock & Pop Preis nominiert wurde. Die Songs gehören so schnell wie möglich auf eine CD gebannt und den Freunden dieser Musik zugänglich gemacht. Das Album wird Anfang 2018 erscheinen verbunden mit einer ausgedehnten Tour durch den deutschsprachigen Raum, soviel verriet Marc Terry uns Backstage nach dem Konzert. Kernige Rock-und Popmusik mit deutschen Texten vom Feinsten waren weit aus mehr als ein Support. Als besonderen Gast hatte Marc ,Ana Khanchalyan eingeladen. Ana hatte in Armenien die Ausgabe von " The Voice" gewonnen. Ihr kann man eine große Karriere voraussagen. Die junge hübsche Frau hat eine wahnsinnige Stimme. Ihre Songs sind mehr als nur Musik. Sie sind ein musikalisches Erlebnis. Sie wird musikalisch und beruflich Ihren Weg gehen.Alyzee war mit ihrer Band der Top Act des Abends. Alyzee ist ein weiteres Highlight und Konzerterlebnis des Abends. Die Frau hat auf der Bühne eine Ausstrahlung, sie ist stimmgewaltig und sie steckt mit Ihrer Musik die Menschen an.Mitgebracht hatte die in Frankfurt lebende Künstlerin eine Band die wie maßgeschneidert zu ihr passt. Dem Zuhörer wird klar, sie sind eine Einheit. Sie will mit Ihrer Musik Kulturen verbinden. Alyzee ergriff Partei für die Frauen. " Frauen so Alyzee, sind wertvoll. Ein Gänsehaut -Moment durfte der Song " No NO" begleitet nur von zwei Gitarren,sein.Alyzee macht nicht nur Musik (das natürlich auch) sie lebt ihre Musik. Das wird wird beim CD hören klar. Doch Alyzee ist mehr als eine reine Musikerin, sie ist eine musikalische Botschafterin. Man muss diese Musik spüren und das erlebt man bei Alyzee. Das Konzert war ein musikalisches Erlebnis und ist unbedingt zu empfehlen.