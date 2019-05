Ein köstlich amüsantes Abschiedsdinner -Michael von Au ersetzt Ingolf Lück- Zwei Stündiges Theater vom Feinsten

Michael von Au,der unter anderem bei Inga Lindström oder „ Der Alte“ mitgespielt hatte.Da er nicht einmal 12 Stunden Zeit hatte, sich auf das Stück, die er noch nie spielte, vorzubereiten, hat er seine Rolle grandios gespielt.Das von Au die 78 Seiten des Stücks in 12 Stunden nicht auswendig lernen konnte, und somit den Text abgelesen hat, war mehr als Verständlich.Von Au ist ein grandioser Schauspieler, der das Stück gespielt hatte, als hätte er nie etwas anderes gespielt.Wenige Plätze waren im Parktheater frei, um dem Abschiedsdinner beizuwohnen.Zur Handlung: Mit einem Abschiedsdinner wollen Peter (René Steinke, der unter anderem bei Alarm für Cobra 11 spielte) und Katja ( Saskia Valencia, die unter anderem bei Unser Charly sowie in diesem Jahr bei Kreuzfahrt ins Glück zu sehen), für die sie sich nicht mehr interessieren. Anton( Michael von Au) möchte die Freundschaft retten und schlägt eine Art Therapiestunde vor.Daraus wird ein genialer Schlagabtausch der beiden Männer, die nun alle auspacken, was sie sich in den langen Jahren ihrer Freundschaft nie zu sagen getraut haben. Rasant und gnadenlos schaukeln sie sich gegenseitig hoch, bis eine Handvoll Erdnüsse die kathartische Läuterung vollbringt.„ Das Prinzip, so Katja des Abschiedsdinners ist, dass nur sie wissen, dass es ein Abschiedsdinners ist.“ Peter meinte dazu:“ Dann haben wir mehr VZF- Verfügbare Zeit für Freunde.„Das Abschiedsdinner“ eine grandiose Komödie über wahre Freundschaft in Zeiten, in denen eigentlich jeder mit jedem befreundet sein möchte. Ein großer Publikumsspaß!Nicht nur Michael von Au lieferte eine ganz große Leistung. Auch René Steinke und Saskia Valencia spielten ganz großes Theater. Dieses Abschiedsdinner war ein Kultureller Hochgenuss.Das Stück macht Hunger auf mehr.Tosender Applaus und Standing Ovations für eine großartige Leistung