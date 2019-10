Ein Auftakt nach Maß- Milow startet mit seiner Tournee in München- Fünf von acht Konzerten ausverkauft

EIN INTERVIEW MIT DEM BELGISCHEN SUPERSTAR ZU DEM NEUEN ALBUM UND DER TOURNEE GIBT ES HIER

Die Popularität des 38 jährigen Belgiers ist ungebrochen. Bereits vor Beginn seiner Deutschlandtournee waren fünf der acht Konzerte restlos ausverkauft. So auch das Konzert in der Münchener Muffathalle.Nicht ganz unschuldig dürfte daran die Sendung " Sing meinen Song " sein. Mehr als 1.200 Fans erlebten in der Muffathalle einen Auftakt nach Maß, und mußten nicht bereuen, daß sie die Wies´n links liegen gelassen haben. Nachdem auch die letzten Fans sich kurz nach acht, durch den Münchener Verkehr geschlängelt hatten, ging es um 20 nach 8 los. Seine Vorband mußte leider Kurzfristig alle Konzerte absagen.Milow kam zu Beginn ins Auditorium, stellte sich auf eine Erhöhung, mit zwei Sonnenblumen, zwei Luftballons einer Lampe sowie der Gitarre mit seinem ersten Song " You don´t know". Milow ist ein Star ohne Allüren, der sicherlich viele Fans damit überrascht, und eine riesen Freude gemacht haben dürfte. Ein Weltstar so nah, so Intim.Im Vergangenen Dezember trat er bei Suzanne Vega auf. Jetzt war er nach 10 Jahren wieder in die Bayerische Landeshauptstadt gekommen.Auch Iris aus München, die mit ihrer Freundin zum Konzert gekommen sind, zeigte sich begeistert. " Es war einfach nur gigantisch", so die beiden Unisono.Iris erzählt, daß sie Milow vor 10 Jahren schon Live erlebt hat, und das es damals schon mega war.Milow liebt seine Fans, und er gibt für sie einfach alles.Er kündigte in einem Exclusiv Interview mit Myheimat ( Link oben) an, daß es sehr Intime Momente geben wird, aber auch das Party gefeiert wird.Und diese Party wurde in der Halle, die eine Saunawärme ausstrahlte ,wirklich gefeiert.Es war eine Party durch die 13 jährige Musikgeschichte des Belgiers. Mit seiner fünfköpfigen Band spielte er um die Wette, was das Zeug hält.Und alle auf der Bühne und un der Halle hatte MegaspaßSeine Klassiker hatte er ebenso im Programm, wie Songs aus seiner aktuellen Platte.Und Milow kann Deutsch. Nicht nur daß er den Song " Weiße Tauben" spielte, nein er erzählte die Geschichte, daß er eine Einladung für eine Deutsche Fernsehshow hatte. Er mußte dafür aber bis Mitte Februar Deutsch lernen. Milow dachte sich, da schau ich etwas Netflix und dan kann ich das, hat aber dann doch Deutschstunden genommen. Außerdem erzählte er, daß er in Los Angeles war, und 40.000 Menschen da sind, die alle Deutsch lernen.Eigentlich hätte man Milow noch Stundenlang zuhören können. Er hatte eine Hervorragende Band,der Sound passte ebenso wie die gigantische Lichtershow. Man kann mit einem Wort sagen, es war ein perfektes Rundumwohlfühlkonzert. Das Auditorium sang mit Milow um die Wette.Eigentlich ist es Schade, daß Milow "nur" 8 Konzerte in Deutschland gibt. Milow ist ein ganz großer. Zum Schluß des Konzerts wünschte er dem Auditorium schon einmal ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Und wer weiß, vielleicht liegt unter dem Weihnachtsbaum die ein- oder andere Milow CD. Ein großartiger Abend. Die Fans freuen sich auf ein Wiedersehen in der Bayerischen Landeshauptstadt. Großartig