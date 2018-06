Eigener Sondervorverkauf für Monika Gruber in der Stadthalle Gersthofen am kommenden Samstag- Gastspiel am 4. Oktober

Wie schon zum ersten Auftritt in diesem Jahr macht das Team der Stadthalle Gersthofen wieder einen Sondervorverkauf.Er findet am Samstag, den 23.06.2018 in der Stadthalle Gersthofen statt. Geplant ist ein Start ab 9:00 Uhr. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass sich die ersten Menschen schon in der Nacht vor der Halle anstellen, so dass Interessenten, die erst um 9:00 Uhr kommen, mit großer Wahrscheinlichkeit keine Karten mehr erhalten werden.. Verkauft werden pro Person maximal 4 Karten zum Preis von 39,00 € pro Karte.Die Stadthalle weisst in einer Pressemitteilung darauf hin, das man das Geld in bar und abgezählt mitbringen sollte , um die Wartezeiten zu verkürzen.Dieser Sonderverkauf ist die einzige Möglichkeit an Karten für das zweite Gastspiel von Gruber in Gersthofen zu kommen.Monika Gruber hat seit 2006 regelmäßig auf ihren Tourneen in der Stadthalle Gersthofen haltgemacht und kommt bereits zum achten Mal nach Gersthofen. Sämtliche Gastspiele waren in kürzester Zeit ausverkauft.