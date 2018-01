Ehrlichbrothers sollen den längsten Fanbrief der Welt bekommen- Fans starten Weltrekordversuch

Getreu dem Motto der Ehrlich Brothers „Man kann alle Hindernisse überwinden, mit Magie“ hat das #TEAMERLICHBROTHERS kürzlich, mit Unterstützung des Ehrlich Brothers Fanclubs und der Ehrlich Brothers Family die Aktion „längster Fanbrief der Welt“ gestartet. Angedacht ist, dass der Brief bis Dezember 2018 fertig sein soll. Der Einsendeschluss ist der 1. Dezember 2018.Wie es von den Organisatoren heißt, soll mit dieser Aktion nicht nur ein Zeichen des Zusammenhaltens unter den Fans gesetzt werden, sondern auch die Unterstützung der Fans für die Ehrlich Brothers.Das Ziel ist es, so erläutern es #TEAMERLICHBROTHERS in einer Presseinformation, 63.335 Bilder zusammenzubekommen. Somit wäre der neue Weltrekord 19 Kilometer lang.Die Mitglieder können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Egal ob Gedichte, Briefe, Geschichten oder Zeichnungen, alles ist erwünscht.Der alte Weltrekord liegt bei 18 Kilometer und wird von Fans der Twilight-Saga gehalten.Für diesen Zweck wurde eine What´s App und eine Facebook Gruppe gegründet, in der man über den aktuellen Fortgang informiert wird.Sobald die Briefe an die zuständige Adresse des #TeamEHRLICHBROTHERS geschickt wurden, wird der Fanbrief zusammengeklebt und an die offiziele Fanadresse der Magierbrüder geschickt.Wer sich beteiligen möchte, kann sich unter teamehrlichbrothers@gmail.com informieren.WIR WERDEN ÜBER DEN FORTGANG DER AKTION FORTLAUFEND BERICHTEN