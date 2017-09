Echo-Gewinner Alle Farben legt wieder auf Mein Schiff 2 auf Jetzt buchen: World Club Cruise 2 kreuzt 2018 durchs westliche Mittelmeer

Erstes Line-Up steht festKreuzfahrt entlang der Mittelmeer Party-Hotspots. Im Jahr 2017 war Premiere für eine neue Ära von Club-Events: der BigCityBeats World Club Dome eroberte auf einem Kreuzfahrtschiff der TUI Cruises Flotte das Mittelmeer. 2.000 Club-Music begeisterte Gäste buchten sich zur ersten und gleich ausverkauften World Club Cruise ein und feierten mit internationalen TOP DJs auf 7 Floors. Während BigCityBeats in gewohnter Weise für die spektakulären Bühnenshows an Bord sorgte, bot das TUI Cruises Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 die Annehmlichkeiten eines Premium-Liners.Dieser außerordentliche Erfolg der ersten World Club Cruise findet in 2018 nunmehr seine Fortsetzung. Vom 20. bis 24. April 2018 sticht die World Club Cruise mit der Mein Schiff 2 erneut im Mittelmeer in See und führt von Palma de Mallorca über Marseille und Barcelona zurück nach Palma. Freuen dürfen sich die World Club Cruise-Freunde schon jetzt auf den Echo-Gewinner und Chartüberflieger Alle Farben, die Top Ten Garanten Gestört aber GeiL und Techno-Ikone Marek Hemmann – ein Line-Up mit Starbesetzung.„Wir freuen uns sehr, alte Bekannte aber auch neue Highlights und Acts auf der zweiten World Club Cruise präsentieren zu können. Das Line-Up wird wieder unglaublich und man darf gespannt sein auf die in Kürze kommenden weiteren Acts...“, so Breiter, CEO von BigCityBeats.Wybcke Meier, CEO TUI Cruises: „Über besondere Event- oder Themenkreuzfahrten sprechen wir immer gerne neue Zielgruppen an. Nach dem großen Erfolg der ersten World Club Cruise in diesem Jahr, freuen wir uns auf die Fortsetzung mit BigCityBeats im kommenden Jahr."Die fünftägige Reise kostet inklusive aller Partys an Bord in einer Innenkabine ab 899 Euro pro Person, einschließlich An- und Abreisepaket kostet die Reiseab 1.249 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind bereits die Speisen in fast allen Restaurants. Darüber hinaus sind Getränke auch außerhalb der Essenszeiten und in nahezu allen Bars und Lounges inklusive. Diese beinhalten Softdrinks, Kaffee, Tee und alkoholfreie Cocktails. Alkoholische Getränke wie Bier und Wein erhalten die Gäste schon ab 13 Uhr an Bord. Ab 19 Uhr ist sogar eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks inkludiert.Die Reise ist ab sofort im Reisebüro, unter www.tuicruises.com oder telefonisch unter +49 40 60001-5111 buchbar.Weitere Infos zur World Club Cruise 2 gibt es unter: www.tuicruises.com/worldclubcruise2 und www.worldclubcruise.com.