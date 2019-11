Drei Weltstars kommen ins Parktheater nach Augsburg/ Göggingen

Dann gingen die drei Engländer wieder getrennte Wege und wurden unter anderem als die Sänger von »The Hollies«, »10cc« und »The Sweet« bekannt. Vor gut vier Jahren haben sie sich nun wieder zusammengefunden, um als »Frontm3n« mit drei Stimmen und auf drei Gitarren gemeinsam gute akustische Musik zu machen. Auf ihrer »Up Close«-Tour begeistern sie die Fans mit frischen Interpretationen beliebter Songs aus ihrer musikalischen Biografie wie »The Air that I Breathe«, »Love is Like Oxygen«, »Fox on the run«, »Pretty Woman« und »Carrie«.