Drei Weltrekorde und jede Menge Weltpremieren - Ehrlich Brothers begeistern über 40.000 Menschen mit gigantischer Magie-Show in Düsseldorf-Die Vorbereitungen für Dream&Fly laufen bereits

Die völlig begeisterten Fans erlebten eine spektakuläre Eröffnung von FLASH, der neuen Stadionshow: Aus dem Nichts erschienen Andreas und Chris Ehrlich mit einem echten Hubschrauber auf der 60 Meter breiten Bühne. Mit futuristischen Flammenwerfern schmiedeten sie einen Lamborghini in 24K Gold, um sich damit gleich wieder in Luft aufzulösen. Einen Bruchteil einer Sekunde später erschienen sie mit dem Boliden am anderen Ende der riesigen Arena. 35 Tänzer und Tänzerinnen sowie eine Live-Band rockten auf der Bühne zu „Flash“ und „Break the Law“, zwei Party-Hits, die Andreas und Chris Ehrlich für die Stadionshow selbst geschrieben haben (VÖ im Herbst 2019). Schlag auf Schlag ging es weiter: Die Weltrekordmagier zeigten Highlights aus ihren Tourshows in völlig neuen Inszenierungen und feierten die Weltpremiere von mehreren brandneuen Illusionen.Zum Ende der Show wurden alle Zuschauer aufgefordert, bei einem Kunststück mitzumachen, um einen neuen Weltrekord zu holen. Jeder zerriss unter Anleitung der Zauberbrüder vier Karten, mischte und tauschte die Schnipsel, bis nur noch einer übrig blieb, der genau zu dem Kartenstück passte, das jeder vorher rausgefischt und gesichert hatte. Das gab den zweiten Weltrekord für den „Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern“.Über einen dritten Weltrekord freuten sich die Fans der Ehrlich Brothers. Ihnen war es gelungen, in über eineinhalb Jahren den mit über 23 Kilometern längsten Fanbrief der Welt zusammenzustellen.Am Ende verabschiedeten sich die Ehrlich Brothers mit dem größten Süßigkeitenglas der Welt, das sie auf der vom Publikum umringten Center Stage erscheinen ließen. Tausende von Süßigkeiten schwebten anschließend an kleinen Fallschirmen von der Arena-Decke auf die glücklichen Zuschauer nieder.Andreas und Chris Ehrlich zeigten sich nach der Show euphorisiert: „Drei Weltrekorde und mehr als 40.000 Zuschauer in unserer zweiten Stadionshow – das war ein unvergesslicher Abend mit so vielen Höhepunkten. Einfach oberhammergeil!“Gleich nach der Stadionshow geht es für die Zauberbrüder weiter mit den Vorbereitungen für „Dream & Fly“. Die brandneue Bühnenshow wird das größte Magie-Spektakel, das jemals für eine Tour produziert wurde.