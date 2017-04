Dorian Gray Event am Frankfurter Flughafen-Unter anderem mit Alle Farben

Der Mainfloor am Gate bietet internationale Top-DJs wie ROGER SANCHEZ und ALLE FARBEN. Mit “Another Chance“ schoss Roger Sanchez 2001 weltweit in die Charts und wurde zu einem stark gefragten Künstler. Der Berliner DJ und Produzent ALLE FARBEN hatte 2015 seinen Durchbruch mit dem Remake des Reamonn-Titels “Supergirl“, das sich 42 Wochen in den deutschen Charts hielt. Der Hit “Please Tell Rosie“ landete auf Platz 3 der Single-Charts und brachte dem Echo-Gewinner seine zweite Platin-Auszeichnung ein. Seitdem ist ALLE FARBEN Headliner auf Festivals in ganz Europa.Der Classics Floor erinnert an den legendären Airport-Club Dorian Gray, der in den Achtziger- und Neunzigerjahren eine beliebte Anlaufstelle zum Feiern in Frankfurt war. Dieses Jahr sind Künstler wie DJ DAG, TALLA 2XLC, TAUCHER oder TOM WAX dabei. Als Special Guest legt WESTBAM alias Maximilian Lenz auf. Der Berliner hat sich in der Technomusik und Rave-Bewegung als DJ, Autor und Gründer des Technolabels Low Spirit Recordings einen Namen gemacht.Neben dem bekannten Line-up beeindrucken der nächtliche Ausblick auf das Flugfeld und der dritte Floor in einem umgebauten Flugzeug des Typs A340. BigCityBeats und die Fraport AG bieten mit ihrem Event eine einzigartige Party-Location, die es weltweit nur einmal gibt.Ab dem 11. April startet die Pre-Registration-Phase für das Dorian Gray 2.017. Unter folgendem Link kann man sich hierfür registrieren: http://www.doriangray.club/