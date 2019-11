Anzeige

DONAU 3 FM unterstützt die Stadt Neu-Ulm auf ungewöhnliche Weise!

Das ist nicht alltäglich! DONAU 3 FM stellt eine beliebte und erfolgreiche Mitarbeiterin frei, um so die Stadt Neu-Ulm und das Stadtmarketing zu unterstützen.

Schweren Herzens, aber voller Überzeugung und mit den besten Wünschen stellt DONAU 3 FM zum 31.12.2019 seine beliebte und erfolgreiche Vertriebskollegin Ina-Katharina Barthold frei!

Damit ermöglicht der erfolgreiche Lokalsender, dass Ina-Katharina Barthold zum 01.01.2020 die neue Citymanagerin von Neu-Ulm werden kann. Frau Barthold war bereits vor ihrem Wechsel zu DONAU 3 FM als Citymanagerin von Neu-Ulm tätig. Zum 01.05.2018 war es Geschäftsführer Carlheinz Gern damals gelungen, die engagierte, erfolgreiche und bestens vernetzte Allrounderin als Mediaberaterin zu DONAU 3 FM zu lotsen. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich dann die Neu-Ulmerin in die Herzen des Radio-Teams gearbeitet und zahlreiche namenhafte Kunden für DONAU 3 FM gewonnen und betreut. Als aber die Stelle als Citymanager zum 01.01.2020 wieder vakant wurde, entstand im Neu-Ulmer Rathaus und im Wirtschaftsverein WIN die Idee einer spektakulären Rückholaktion.

„Als man mit dem Anliegen an uns herangetreten ist, musste ich erstmal schwer schlucken und war eigentlich nicht bereit, eine so wertvolle Mitarbeiterin einfach wieder gehen zu lassen“, gesteht DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern. „Aber wir haben uns schon immer als Partner der Stadt Neu-Ulm und der Wirtschaft verstanden. Nachdem auch bei Ina-Katharina Barthold der Entschluss gefallen war diese Aufgabe noch einmal anzugehen, haben wir uns entschieden, unseren Teil dazu beizutragen, dass Neu-Ulm wieder eine Citymanagerin bekommt,“ ergänzt Marketingleiter Stephan Huber.

Auch Ina-Katharina Barthold fiel die Entscheidung nicht leicht, aber ihr Herz schlägt für die Stadt Neu-Ulm und die Menschen hier: „Ich will mich jetzt mit ganzer Kraft dieser neuen und alten Aufgabe widmen und zusammen mit dem Verein WIN, der Stadt Neu-Ulm, der Wirtschaft und dem Handel spannende Ideen und Projekte umsetzen,“ verspricht die 46jährige.

Glücklicherweise konnte DONAU 3 FM bereits einen zukunftsträchtigen „Transfer“ tätigen. Moris Zia aus Langenau konnte als neuer Mediaberater verpflichtet werden. Der 31jährige Familienvater hatte bisher im Marketing der Ulmer Basketballer und für die Heidenheimer Zeitung gearbeitet.

Gefällt mir