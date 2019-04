DONAU 3 FM investiert in die Zukunft! Eigener Alexa-Skill und Partnerschaft mit der Telekom

Die Medienwelt erlebt einen Wandel. Smartphones machen die Menschen und ihren Medienkonsum mobil, das Internet gewährt Zugang zu unzähligen Sendern und smarte Lautsprecher erleichtern ihren Besitzern den Alltag. Gerade das Segment der mobilen Lautsprecher ist ein boomendes Geschäft – schon über 8,6 Millionen Deutsche nutzen Alexa, Google Home oder den Apple Homepod. Amazons Gerät kristallisiert sich dabei als klarer Marktführer heraus.„In Schwaben und Deutschland wird Amazons Alexa vor allem zum Musikhören genutzt – für uns, als Radiosender ist es also die perfekte Plattform.“ freut sich DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern über den neuen Skill, „Noch dieses Jahr will Amazon ein Gerät in Deutschland auf den Markt bringen, mit dem es möglich sein wird Alexa mit ins Auto zu nehmen – egal wie alt das Gefährt ist. Dadurch ergeben sich spannende Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie fahren in einen Stau. Jetzt müssten Sie normalerweise bis zur halben oder vollen Stunde warten, bis der Verkehrsfunk im analogen Radio läuft um herauszufinden wo das Problem liegt. Amazons Lautsprecher lässt dieses Problem verschwinden: Mit unserem neuen Skill können Sie Alexa jederzeit nach der Verkehrslage fragen.“.Der neue DONAU 3 FM Skill kann durch die Worte „Alexa, starte DONAU 3 FM“ auf jedem Echo Gerät installiert werden und umfasst in seiner ersten Version folgende Funktionen:Jederzeit das Liveprogramm von DONAU 3 FM abrufbarJederzeit die aktuellsten Nachrichten aus Schwaben abrufbarJederzeit das aktuellste Wetter aus Schwaben abrufbarJederzeit die aktuellste Verkehrslage aus Schwaben abrufbarNeben der Veröffentlichung des Alexa Skills geht DONAU 3 FM außerdem eine Partnerschaft mit der deutschen Telekom ein. Seit einigen Jahren bietet die Mobilfunkgesellschaft mit „StreamOn“ einen interessanten Dienst für deren Kunden an, diese haben die Möglichkeit unbegrenzt Audio- oder Videoinhalte auf ihren Mobilgeräten zu streamen – ohne das Mobile Datenvolumen zu belasten.„Mit ein Grund, warum Podcasts und Streamingdienste in Deutschland bisher nicht die Erfolge feiern konnten, wie zum Beispiel in Amerika, liegt an den hohen Preisen für mobiles Internet hierzulande. Mit StreamOn bietet die Telekom eine wunderbare Alternative um in Zukunft unbegrenzt und ohne weitere Kosten DONAU 3 FM auch unterwegs, auf dem Handy hören zu können.“, ist sich DONAU 3 FM Programmdirektor Marco Worms sicher.Auch Andi Scheiter aus der GUTE LAUNE Morningshow freut sich über die neuen Errungenschaften, verspricht aber auch: „Trotz der unheimlich schnell voranschreitenden Digitalisierung machen wir immer noch ganz traditionelles Radio für die Menschen bei uns in Schwaben. Das war so, das ist so und so wird es garantiert auch bleiben.“