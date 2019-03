DONAU 3 FM BEST OF Ü30 - Party am 06. April

„Vor über 11 Jahren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Party für unsere Generation, für die Menschen über 30 zu schaffen! Was seitdem aus der Best Of Ü30-Party im Ulmer Congress Centrum geworden ist, ist der absolute Wahnsinn!“, freut sich DONAU 3 FM Geschäftsführer Carlheinz Gern über den Erfolg der Party-Reihe, „Die Veranstaltung zieht Menschen von der Ostalb, aus dem Allgäu und aus dem Stuttgarter Raum an, der Radius unserer Besucher zieht sich inzwischen fast 100 Kilometer um Ulm. Wir freuen uns, dass die DONAU 3 FM BEST OF Ü30 – Party so inzwischen zur beliebtesten und größten Ü30-Veranstaltung Süddeutschlands geworden ist.“.Und damit dieses Prädikat gehalten werden kann, erwartet die Feiernden auch bei der 12. Auflage der Veranstaltung wieder einiges: So können Sie vielleicht beim Speed-Dating IN den Autos vom Autohaus Hanser+Leiber auf ihre große Liebe treffen, im großen Fox-Floor legt DONAU 3 FM Programmleiter Marco Worms aka DJ M’DELIGHT auf und DONAU 3 FM Resident DJ Funked kümmert sich um die Ü30-Classics im Einsteinsaal.Natürlich darf auch DJ Beeman bei keiner BEST OF Ü30 – Party fehlen und ist auf seinem Floor für die besten Club Beats verantwortlich. Außerdem gibt es wieder den unglaublich beliebten Salsa-Floor mit Sabine Wlodek von der Tanzschule lamovida, kostenlose Tanz-Workshops inklusive.Tickets für die DONAU 3 FM BEST OF Ü30 – Party erhalten Sie noch online für 12,00 € auf donau3fm.de oder Samstagabend an der Abendkasse. Die Türen des CCU öffnen um 20 Uhr, Parkmöglichkeiten finden Sie im hauseigenen Parkhaus.