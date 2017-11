Don KosakenChor- Russland Russische Weihnachts-Gala

Zu dieser Zeit hatte Präsident Jelzin bereits die Erlaubnis erteilt, die Kosaken als Elitekorps wiedereinzusetzen, was ihnen erlaubte zum ersten Mal in ihre ursprüngliche Heimat an die Ufer des Flusses Don zurück zu kehren.Gemeinsam mit den Bräuchen und Gesängen der orthodoxen Kirche sowie den russischen Volksliedern symbolisiert der Chor für Millionen von Menschen das „alte Russland”. Der 20-Mann starke Chor begeistert mit einer traditionellen Musikauswahl aus bekannten Werken der Russisch-Orthodoxen Kirche und Slawischen Volksliedern und wird begleitet von 6 Musikern mit traditionellen Instrumenten wie Bayan, Balalaika und Domra. Der ganz besondere altrussische Klang des Ensembles kombiniert mit aufwendigen Originalkostümen ist ein Garant für eine unvergessliche original-russische Weihnachts-Gala. So klingt die russische Seele!Künstler:Don KosakenChor Russland