Dokumentarfilm mit Diskussionsrunde im Kino

Weil das Thema „Kindererziehung“ ein grundsätzliches ist und sich in einem enormen kulturellen Wandel befindet, zeigen Volkshochschule Günzburg und das Amt für Kinder, Jugend und Familie im Landkreis Günzburg den Film „Elternschule“ am Mittwoch, 6. November, im Günzburger Kino BiiGZ (Augsburger Straße 52). Die Veranstalter laden auch zur anschließenden Diskussion mit verschiedenen Fachleuten ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Der Dokumentarfilm „Elternschule“ (Deutschland 2018) begleitet Kinder und Eltern vom Aufnahmegespräch bis zur Nachsorge, ein halbes Jahr nach der Entlassung. Der Film zeigt Szenen aus den Behandlungs- und Therapieräumen und gibt Einblicke in den „Elternunterricht“.

„Elternschule“ polarisiert extrem: So wurde er als „Bester Dokumentarfilm“ für den „Deutschen Filmpreis“ 2018 nominiert, gleichzeitig aber auch von renommierten Kinderärzten oder dem Kinderschutzbund heftig kritisiert.

Teilweise wurde sogar seine Absetzung gefordert.

