D.J.Antoine& Tom NOVY neue Single

Beide haben unzählige Hits zu verzeichnen!!! Mit Novys erster Erfolgs-Single "Superstar" haben sich nun beide DJs zusammen ins Studio geschlossen und ein vollkommen frisches Gewand gezaubert, was das Jahr 2020 mit Pauken und Trompeten einläutet.Zudem ist DJ Antoine dieses Jahr Jury Mitglied des Schweizer Pendants zu The Voice of Germany. Im Rahmen der Sendung wird die neue Single "Superstar" ebenfalls eingebunden."DJ Antoine & Tom Novy - Superstar" erscheint am 17.01. überall als Download & Stream.Buylink:YouTube Music:DJ ANTOINE & TOM NOVYSUPERSTARLabel: Kontor RecordsVÖ-Datum: 17.01.2020