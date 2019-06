DJ Reckless & Skinny Finsta & MC Bomber veröffentlichen neue Single "Level" aus dem kommenden Album "Trap Tape"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

​Wenn Backspin dich zum vielversprechendsten Newcomer 2019 erklärt und deine Tapes immer binnen Minuten ausverkauft sind, dann wird es Zeit für die große Bühne - und die betritt er gemeinsam mit DJ Reckless. Für das am 28.06. erscheinende „Trap Tape“ hat er sich mit DJ Reckless zusammengetan, der sich in der Szene als DJ und Produzent u.a. durch die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Fler, Bass Sultan Hengzt, Frauenarzt und DJ Manny Marc, King Orgasmus One und MC Basstard einen Namen gemacht hat. Wer ist also Skinny Finsta?Eins ist klar: Er ist der amtierende Tape-König von Deutschland! Mit seinem Schlachtruf: ,,Es geht um Tapes, MANE'' ist er seither in aller Munde und nicht mehr weg zu denken. .