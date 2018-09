DJ BoBo - neues Album „KaleidoLuna“ jetzt im Handel / Zusatzshows für die Tour 2019 jetzt im Verkauf!

In Dresden (03. Mai 2019) und Stuttgart (02.Juni 2019) wurden nun bereits Zusatzshows in den Verkauf gegeben. Für Deutschland stehen jetzt 25 Shows auf dem Tourplan.Die Weltpremiere im Januar 2019 findet auch diesmal traditionell im Europa-Park Rust statt, bevor es dann ab April in ganz Deutschland heißt: „There‘ s A Party“. DJ BoBo selbst kann es kaum erwarten: „Wir stecken schon mittendrin in den Vorbereitungen für eine ganz neue spektakuläre Show. Es gibt viel zu sehen, neue Songs, aber natürlich auch alle Hits.“Zur Einstimmung auf die Tour erscheint bereits jetzt das neue gleichnamige Album „KaleidoLuna“ mit zwölf tollen Songs. Auf dem Album ist brandneue Musik in Form von 12 neuen Songs, die teilweise passend zur Tour das Thema aufnehmen, aber auch funkige und poppige Songs, so, wie man das von DJ BoBo in bester Qualität gewohnt ist.Vor zwei Jahren feierte DJ BoBo mit der MYSTORIAL-Tour sein 25jähriges Bühnenjubiläum und gleichzeitig seine erfolgreichste Live-Tour überhaupt. Allein in Deutschland kamen 150.000 Fans zu den Konzerten.Tournee 201911.01.2019 Rust Europa-Park Rust12.01.2019 Rust Europa-Park Rust13.01.2019 Rust Europa-Park Rust30.04.2019 Erfurt Messehalle01.05.2019 Dresden EnergieVerbund Arena03.05.2019 Dresden EnergieVerbund Arena ZUSATZSHOW04.05.2019 Berlin Mercedes-Benz-Arena05.05.2019 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung08.05.2019 Magdeburg GETEC-Arena09.05.2019 Braunschweig Volkswagen Halle10.05.2019 Hannover TUI Arena11.05.2019 Schwerin Sport- und Kongresshalle12.05.2019 Leipzig Arena Leipzig17.05.2019 Hamburg Barclaycard Arena18.05.2019 Bremen ÖVB-Arena19.05.2019 Kiel Sparkassen Arena23.05.2019 Trier Arena Trier24.05.2019 Mannheim SAP Arena25.05.2019 Frankfurt Festhalle26.05.2019 Oberhausen König-Pilsener-Arena31.05.2019 München Olympiahalle01.06.2019 Stuttgart Porsche Arena02.06.2019 Stuttgart Porsche Arena ZUSATZSHOW07.06.2019 Dortmund Westfalenhalle 108.06.2019 Köln LANXESS arenaAlle Termine und Tickets auf www.djbobo.ch