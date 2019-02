DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi The Dealer – Loved Me Once (Remixes)

Der Thomas Gold Remix ist eine massive Peak-Time Bombe, die enorm viel Energie aufbaut, welche sich dann in einem unwiderstehlichen, massiven Drop entlädt und mit Sicherheit jeden Zuhörer sofort erreichen wird!Filatov & Karas (bekannt durch den Welthit „Don’t be so shy“ mit Imani) präsentieren einen hervorragenden Remix mit starker progressiver Atmosphäre. Der Remix schafft ein wundervolles "Back to the 80s Fieber". Geniale Synthies, schöne Harmonien und eine fesselnde Hookline sind ein Garant für eine volle Tanzfläche."DJ Antoine feat. Eric Zayne & Jimmi Der Dealer - Loved Me Once (The Remixes)" erscheint am 8. Februar 2019.Buylink: ttps://ktr.lnk.to/LovedMeOnceRMXYouTube: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lo... DJ ANTOINE - LIVE DATES09.02.2019 | A VIP CLUB - Spiez, Switzerland28.02.2019 | PRIVATE FUNCTION - Davos, Switzerland02.03.2019 | STOROE20 - Storo, Italy30.03.2019 | WINTER FUSION - Grossarl, Austria06.04.2019 | SNOWPENAIR - Lauterbrunnen, Switzerland07.04.2019 | SNOWLANDS FESTIVAL - Livigno, Italy27.04.2019 | CAMPUS HALLE - Schwarzenbach, Switzerland04.05.2019 | HOCKENHEIMRING - Hockenheim, GermanySHORT FACTS:DJ ANTOINE- weltweit bekanntester DJ aus der Schweiz- 1,9 Mio. Facebook Fans: www.facebook.com/DJAntoine/- 80,5k Instagram Abonnenten: www.instagram.com/djantoineofficial/- Website: www.djantoine.com- FYI: 1,8 Mio monatliche Spotify HörerTHOMAS GOLD- Berliner DJ / Produzent- 1,1 Mio. Facebook Fans: www.facebook.com/djthomasgold/- 149k Instagram Abonnenten: www.instagram.com/thomasgold/- FYI: 753k monatliche Spotify Hörer- mit seinem Remix von Adeles Megahit "Set Fire to Rain" hat Thomas Gold 2011 seinen großen internationalen Durchbruch gefeiert- inzwischen legt er auf den größten Festivals wie dem Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella und EDC Las Vegas auf