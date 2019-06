DJ ANTOINE - 2019 MEGAMIX-Ab 21. Juni im Handel

Das neue Album von DJ Antoine kommt als non-stop DJ-Mix daher und wurde erneut in Zusammenarbeit mit seinem Produktionspartner Mad Mark aufgenommen. Wie man es sich von dem international gefeierten DJ gewohnt ist, sind auch auf dem neuesten Werk "2019 Megamix" Kollaborationen mit angesagten Musikern zu finden, wie z.B. mit US Rap-Star Nelly oder Chris Willis (bekannt als Hitsänger von David Guetta).In Zahlen und Fakten ausgedrückt, ist sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart von DJ Antoines Musikkarriere beeindruckend. Bis heute wurden seine Videos auf YouTube weit über eine halbe Milliarde Mal geklickt und seine Lieder auf Spotify fast 500 Millionen Mal gehört, was ihn zu einem der aktuell meistgehörten Schweizer Künstler macht. 2015 war Antoine Juror in der erfolgreichsten deutschen Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Dieses Jahr ist er Jury Mitglied des Schweizer Pendants zu The Voice of Germany.Der Sommer kann endlich kommen, den Soundtrack dafür gibt es bereits!Am 21.06.2019 erscheint das neue DJ Antoine Album „DJ Antoine – 2019 Megamix“.