Dieter Baumann „Dieter Baumann, läuft halt. (weil, singen kann er nicht)“

Dieter Baumann ist am Mi, 03.04.2019 | 20:00 Uhr Stadthaus Münsterplatz 50, 89073 Ulm Einlass ab 19:30 Uhr





Laufen auf einem Laufband und dabei erzählen. Das ist auf einer Bühne so noch nicht dagewesen. Zunächst scheint es um einen 100-km-Lauf zu gehen, aber schnell wird klar, es geht Dieter Baumann um mehr. Frei nach dem 1959 erschienenen Roman „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“, des britischen Autors Alan Sillitoe, der 1962 auch verfilmt wurde, geht es ihm um folgendes, nämlich: „ (…) dass ein jeder solcher Lauf ein Leben für sich ist - ein kleines Leben, (...) aber ein Leben voller Elend und Glück und voller Ereignisse.“ Richtig, so ist das Laufen. Voller Ereignisse, voller Glück und manchmal auch voller Elend. Und genau so ist auch dieser Abend auf der Bühne. Dieter Baumann ist selbstironisch, witzig, gestenreich - und ja, er tanzt sogar an Stellen, an denen es scheinbar nichts zu tanzen gibt und vor allem: Baumann - läuft! „Bei Dieter Baumann fühlt es sich so an, also ob er für die Bühne geboren sei und nur zwischendurch etwas anderes gemacht hätte, um sich die nötige Fitness zu holen.“ (Schwäbisches Tagblatt). „Das Publikum darf an Baumanns Reise vom Olympiastadion auf die Kleinkunstbühne teilhaben - kein Abstieg, sondern ein konsequenter Lebensweg, um nach manchen Rückschlägen am Ende doch wieder ganz bei sich selbst und glücklich zu sein.“ (Main Echo). „Eines ist nach diesem köstlichen Abend sicher: Dieter Baumann ist garantiert nicht nur der beste Comedian unter den Läufern, sondern auch der beste Läufer unter den Comedians.“ (Südkurier).