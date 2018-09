Die Weihnachtstour, die Herzen berührt Patricia Kelly von „The Kelly Family" beschert ihrem Publikum mit den „Blessed Christmas"-Konzerten ein ganz besonders emotionales Erlebnis

Die Sängerin erfüllt sich mit der Solo-Tour in der Vorweihnachtszeit selbst einen ihrer größten Wünsche. Patricia Kelly möchte ihrem Publikum einen Abend mit Momenten voller Emotion und weihnachtlicher Vorfreude bereiten. „Ich habe mich danach gesehnt, diese Lieder in einem überschaubaren Rahmen vorzutragen. Persönlich ausgesuchte Stücke, welche diese besondere, feierliche Atmosphäre wiedergeben“, sagt sie. Musikalisch begleitet wird sie bei dieser Konzertreihe von hervorragenden Musikern an Piano und Cello.Zu ihrem umfangreichen Repertoire gehören viele bekannte Klassiker. „Meiner Meinung nach gehören die traditionellen, deutschen Weihnachtslieder zu den Schönsten der Welt. Einer meiner Favoriten ist ´Es ist ein Ros entsprungen' weil es so wunderschön poetisch ist“, sagt die Künstlerin. Aber auch zahlreiche eigene Kompositionen, musikalische Kindheitserinnerungen und weihnachtliche Gedanken trägt Patricia Kelly vor.Ab 23. November dürfen Fans und Neugierige die authentische Sängerin und Künstlerin auf 11 Konzerten „pur, hautnah und sehr besinnlich" erleben. Patricia Kelly verspricht eine Vorfreude auf das Fest der Liebe. „An Weihnachten ersehnen wir uns, dass es mehr gibt, als wir begreifen können", so die Künstlerin.Tickets sind erhältlich online unter www.reservix.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen: http://www.patricia-kelly.com 23.11.2018 SCHWEINFURT – Marienbach-Zentrum26.11.2018 ESSEN – Lichtburg29.11.2018 GREIZ – Vogtlandhalle09.12.2018 GOTHA – Stadthalle11.12.2018 MANNHEIM – Capitol12.12.2018 HÖVELHOF – St. Johannes Nepomuk Kath. Kirche - AUSVERKAUFT! 15.12.2018 HAGEN am Teutoburger Wald – Ehemalige Kirche St. Martinus - AUSVERKAUFT!16.12.2018 ST. INGBERT – Stadthalle18.12.2018 HANNOVER – Theater am Aegi19.12.2018 NORDENHAM – Stadthalle Friedeburg21.12.2018 KREFELD – DionysiuskircheÜber die Künstlerin: Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der erfolgreichen „The Kelly Family“. Seit ihrem fünften Lebensjahr steht Patricia Kelly auf den Bühnen der Welt und lebt seit über 40 Jahren mit Leib und Seele für die Musik. Als Sängerin, Songschreiberin und Managerin der legendären Kelly Family eilte sie über Jahrzehnte hinweg von Konzert zu Konzert und von Erfolg zu Erfolg. Patricia Kelly wurde am 25. November 1969 als sechstes von zwölf Kindern des Lehrers Daniel Jerome Kelly und der Tänzerin Barbara-Ann Kelly geboren. Gemeinsam mit ihren Geschwistern tritt sie in ausverkauften Stadien vor bis zu 280.000 begeisterten Fans auf, wird weltweit bei TV-Auftritten gefeiert und landete bereits zahlreiche Nummer-1-Hits. Als Teil der „The Kelly Family“ gewann sie 48 Gold- und Platinplatten, sowie nahezu alle Preise und Auszeichnungen, die ein Musiker erhalten kann.Heute ist Patricia Kelly eine erfolgreiche Solo-Künstlerin mit selbstproduzierten Alben, rund 60 Konzerten im Jahr, zahlreichen Buchungen für Festivals, Events und Unternehmensveranstaltungen. In ihrem aktuellen Album „Grace & Kelly" singt sie von einer Zeit, die geprägt war von „schmerzhaften Verlusten", aber auch von „Lebensmut und sehr viel Liebe". Patricia Kellys Autobiografie „Der Klang meines Lebens" landete schon kurz nach Erscheinen auf der Spiegel-Bestsellerliste.Im Jahr 2017 feiert „The Kelly Family" ihr großes Comeback. Das Album „We Got Love“ steigt auf Platz 1 der Charts ein und mit mehr als 700.000 verkauften Tonträgern folgen weitere Gold- und Platinauszeichnungen. Mit „The Kelly Family“ tourte Patricia in diesem Jahr bereits durch die größten Arenen Europas. In „We Got Love – Live 2018" präsentierten die Kelly-Geschwister auf über 50 Konzerten vor insgesamt mehr als 400.000 Zuschauern ihre „ganz eigene und sehr menschliche musikalische Reise durch über vierzig Jahre Bandgeschichte".