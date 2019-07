Die Suche nach dem Glück! Familienkonzert der Opernfestspiele für alle ab 3 Jahren

Im Rahmen der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ gefördert von „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, entwickelt die Musikwerkstatt OH! – die Vermittlungsarbeit der Festspiele - auch in diesem Sommer Projekte für Menschen in und um Heidenheim. Das Familienkonzert „Die Suche nach dem Glück“ ist ein Konzert für Kinder genauso wie für Eltern oder Großeltern. Denn Musik verbindet Generationen, bringt Freude und weckt Emotionen!Die Mitglieder der Cappella Aquileia ermuntern gemeinsam mit Erzählerin und Sängerin Ilona Schulz zum Mitmachen, Mitsingen, genauso wie zum Stillwerden und Zuhören. Damit sammeln die Kinder in entspannter Atmosphäre erste Musikeindrücke.Auf dem Programm stehen Ausschnitte aus den Peer Gynt Suiten von Edvard Grieg, eine kindgerecht erzählte Geschichte und Mitmachelemente für alle. Das Familienkonzert dauert rund 45 Minuten.Informationen kompakt Familienkonzert für alle ab 3 Jahren „Die Suche nach dem Glück!“ . 23. Juli 2019, 16.30 Uhr Konzerthaus Heidenheim Eintritt 8 Euro / ermäßigt 5 EuroTickets (für alle Vorstellungen der OH!): Telefonisch: 07321 327 7777 Im Internet: www.opernfestspiele.de Tourist-Information Heidenheim, Elmar-Doch-Haus, Hauptstraße 34, 89522 Heidenheim Ticketshop der Heidenheimer Zeitung, Olgastraße 15, 89518 Heidenheim