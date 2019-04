Die Suche hat ein Ende: Davin Herbrüggen ist mit seiner Single "The River" der Gewinner vo DSDS

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Der 20-Jährige aus Oberhausen stellte beim großen Finale alle in den Schatten und gewann mit 44,03% der Zuschauerstimmen die 16. Staffel sowie die Herzen von 4 Millionen TV-Zuschauern!Sie haben gekämpft und sie haben wirklich alles gegeben: In einem nervenzerfetzenden Hochspannungsfinale konnte sich Davin Herbrüggen am Samstagabend im Finale der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gegen seine drei Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchsetzen. Mit der mitreißenden Performance des Gewinnersongs „The River“ überzeugte Davin Herbrüggen am Ende nicht nur die fast sprachlose Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti, sondern auch ein begeistertes Millionenpublikum an den Bildschirmen.Aus tausenden von Bewerbern konnte sich Davin Herbrüggen am Ende durchsetzen. Der 20-Jährige Altenpfleger aus Oberhausen ist Herzensmensch mit Leib und Seele und ein echter Kumpeltyp, der die Leute um ihn herum sofort mit seiner sympathischen, herzlichen und offenen Art für sich einnimmt. Schon beim ersten Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ stellte Davin auch sein enormes musikalisches Gesangstalent und seine Bühnenpräsenz unter Beweis, mit der er das Publikum im Handumdrehen für sich gewinnen konnte.Noch nie waren die Finalkandidaten so stark, wie in der Endrunde der am gestrigen Abend zu Ende gegangenen 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Und noch nie fiel die Wahl so schwer, sich zwischen den vier Ausnahmetalenten Alicia-Awa Beissert (21), Davin Herbrüggen (20), Joana Kesenci (17) und Nick Ferretti (29) zu entscheiden. Doch am Ende konnte es nur einen geben. Nach zwölf Castingsendungen, einem Recall im verschneiten Ischgl, vier Recall-Folgen im wunderschönen Thailand und insgesamt vier Liveshows hieß es schließlich: Deutschlands neuer Superstar heißt Davin Herbrüggen!