Die Sommernacht der klassischen Balladen-Live und Open Air im Schloss Nymphenburg

Eine Ballade ist ein Miniatur-Drama in Reimform – sie erzählt sehr kunstvoll eine Geschichte und möchte vor allem eines: ihr Publikum in Bann ziehen, bewegen, begeistern. Schauspieler und Sänger gestalten diesen einmaligen Sommerabend Hand in Hand. Sie rezitieren die berühmten Balladen von Schillers „Handschuh“ bis Goethes „Erlkönig“ und bringen die weltberühmten und berührenden Vertonungen der Balladen von Franz Schubert und Robert Schumann zu Gehör.





Live zu erleben am Do. 26.07.2018 20:00 Uhr Innenhof Nordfügel Schloss Nymphenburg, München

In Zeiten von verändertem Lese- und Zuschauerverhalten, von verkürzten Aufassungs- und Konzentrationszeiten scheint die Rückbesinnung auf die vermeintlich kurze Ballade fast schon eine Zwangsläufgkeit. Doch dieser Schluss greift nicht. Denn die klassische Ballade ist vielmehr die kunstvolle Essenz klassicher Dichtung. Komprimiert und reduziert wurde hier zur Verfeinerung und zur Demonstration der eigenen Kunstfertigkeit. Eine sprachlich artifzielle Geschicklichkeit, die heute noch jedem Zuhörer Respekt abnötigt. Jedes Luftholen der Schauspieler bekommt deshalb eine Bedeutung, jeder Akzent der Sänger führt die Handlung weiter und steigert das wohlige Mitfebern des Publikums. Tauchen Sie ein in Geschichten, die das Herz berühren und den Geist fesseln. Eine Produktion des ENSEMBLE PERSONA München Rezitation Tobias Maehler In Kooperation mit Benedikt Eder (Bariton) und Katharina Khodos (Piano) Es spielen Schauspieler des ENSEMBLE PERSONA Regie führt Tobias Maehler Die Veranstaltung fndet bei jeder Witterung statt! Weitere Informationen, auch zur Wettersituation, unter www.creargo.de