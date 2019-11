Die Show über den King of Pop Thriller – LIVE 2021 in Neu-Ulm in der ratiopharm arena Vorverkaufsstart online am 27.11. und allgemein am 29.11.19

Michael Jackson war und ist ein Phänomen. Mit seiner Musik und seinem unverwechselbaren Tanzstil zählt er bis heute nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den einflussreichsten Künstlern weltweit.Inzwischen ist auch THRILLER – LIVE ein echtes Phänomen: Seit 2009 hat das Bühnenereignis schon die Herzen von fast 4,5 Millionen Fans in 33 Ländern der Welt erobert. Im Londoner West End gehört THRILLER – LIVE zu den erfolgreichsten Shows aller Zeiten. Die Musik- und Tanzshow präsentiert über 30 Songs aus der beispiellosen, mehr als 40-jährigen Karriere des Ausnahmekünstlers und lässt das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Vermächtnis des King of Pop: Von den ersten Erfolgen mit den Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt- Hits wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem legendären sechsten Studioalbum Thriller, das ihn zum kommerziell erfolgreichsten Künstler der 80er-Jahre machte.Die Vision des Kreativ-Teams von THRILLER - LIVE war es, eine Show zu erschaffen, die etwas von jener Magie Michael Jacksons widerspiegelt, mit welcher er ein Publikum aller Generationen und Kulturen über Jahrzehnte faszinierte – für die, die sich an Jackson 5 noch gut erinnern können bis hin zu denen, die nicht einmal geboren waren, als Thriller, Bad und Invincible veröffentlicht wurden.Fünf brillante Sängerinnen und Sänger bringen, zusammen mit einer sechs Musiker starken Live-Band und den außergewöhnlichen Tänzern, Michael Jacksons unfassbare Energie live auf die Bühne zurück. Zu den besonderen Highlights der Show zählen auch die Auftritte der Kinderdarsteller, die in der Rolle des jungen Michael längst zum Publikumsliebling geworden sind. Verantwortlich für die spektakulären Choreografien sind Gary Lloyd und LaVelle Smith Jr. – letzterer Originalchoreograf des mehrfach ausgezeichneten Videos zu „Dangerous“ und fünffacher Gewinner des MTV Video Music Awards. THRILLER – LIVE ist eine wahre Hommage an den unvergesslichen King of Pop.Der eventim online-Vorverkauf für „Thriller – Live“ beginnt am 27. November, der allgemeine Vorverkauf startet dann am 29. November; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderungsgrad sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour, ticket@provinztour.de oder Tel. 07139/547. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.