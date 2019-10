DIE SCHORNSTEINFEGER - "Wer hat dir die Liebe beigebracht"

Es ist fast schon Tradition, dass sich die Schornsteinfeger bei ihren Single-Planungen auf das Gefühl ihrer Fans verlassen. So fiel die Wahl auf ihre neueste Auskopplung fast schon wie allein auf den Titel "Wer hat dir die Liebe beigebracht". Mit diesem Song erreichen sie die Herzen der Schlagerfreunde zu 100% und die Tanzfläche füllt sich in Windeseile.Mit über 200 Auftritten jährlich tourt der gelernte Schornsteinfeger und Bandleader Harry Wirth zusammen mit seiner Frau Elke durch die Schlagerhallen. Zusammen mit ihren Musikkollegen Theo und Holger freuen sie sich auf alles Neue und sehen ihren weiteren musikalischen Stationen gepannt und mit ebenso viel Respekt entgegen. Logisch, dass sie dabei bereits an einem brandneuen Album arbeiten, das für's Jahr 2020 geplant ist.--