Die Rap Götter des Wu-Tang Clan spielen auf dem Sea Star Festival während ihrer Europatour!

Der Gig beim Sea Star Festival wird der einzige Auftritt des Wu-Tang Clan für die meisten Mittel-, Süd- und Osteuropäer. Berlin, Paris und Moskau sind die nächstgelegenen Städte, um die Rap-Formation in diesem Jahr bei ihrer exklusiven 12-Show-Tour durch Europa live zu erleben!Neben dem Wu-Tang Clan kommen die Trap-Jazz-Sensation IAMDDB und einige der besten regionalen Hip-Hop-Acts wie Vojko V, Fox, High5, Buntai, Smoke Mardeljano, Hazze und viele mehr nach Umag! Das Sea Star Festival wird erneut einige der größten Techno-Stars wie Sven Väth, Nina Kraviz, Ilario Alicante und Enrico Sangiuliano präsentieren, die von den renommiertesten regionalen DJs unterstützt werden. Die Tickets für das Festival an der boomenden kroatischen Küste sind zu äußerst attraktivsten Preisen von aktuell 44,00 Euro plus Gebühren erhältlich. Das Festival-Bundle mit Tickets, Transfers und Übernachtungen gibt es bereits ab 63 Euro!Wu-Tang Clan Headliner des Sea Star Festival 2019: https://youtu.be/nrAJ7wCSrV0 Das 1992 in Staten Island, New York, gegründete amerikanische Kollektiv Wu-Tang Clan zählt zu den größten Namen in der Geschichte des Hip-Hop. Sie sind für einige der wichtigsten Hip-Hop-Tracks verantwortlich, haben Street Rap populär gemacht und das gesamte Genre-Konzept demontiert. Seit ihrem Zusammentreffen und dem ersten Album arbeiteten sie auch an individuellen Projekten, die sie berühmt werden ließen. Das komplette Line-Up der Fomation besteht aus dem Anführer und Visionär RZA und dem Rest der Wu-Tang-Krieger: GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa und Cappadonna. Durch ihre Power, der Individualität und dem Charakter jedes einzelnen der Mitglieder sind sie legendär und ihr Engagement für den Clan ist so stark, dass sie sich gegenseitig als Familie behandeln. Ihr Talent wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, vom Grammy (Method Man) bis zum Titel der einflussreichsten Hip-Hop-Gruppe der letzten zehn Jahre (NME). Sie hatten maßgeblichen Einfluss auf die größten Künstler der New Generation, wie A $ AP Rocky oder Kendrick Lamar, und ihre Kollaborationen beinhalten Namen wie Redman, Mobb Depp, Busta Rhymes, Erick Sermon, Nas, Pete Rock und viele andere.For The Children: 25 Years of Enter The Wu-Tang (36 Chambers)Sea Star - Ein Festival in einer magischen Lagune Magical LagoonDas Sea Star Festival, das vom Team des weltweit renommierten EXIT Festival organisiert wird, findet in der schönen Küstenstadt Umag an der atemberaubenden kroatischen Küste statt. Es befindet sich im Stella Maris Resort in einer türkisfarbenen Lagune mit atemberaubenden Sonnenuntergängen. Umag ist eine atemberaubende Kombination aus Barock und Renaissance mit mediterranem Klima, während die gesamte Region Istrien für ihre köstlichen Gourmetgerichte, Olivenhaine, Tomatenfelder und Weinberge bekannt ist. Das Sea Star Festival ist eine perfekte Einladung, um den Sommer an einem atemberaubenden Ort mit weltbekannten Künstlern und einer herausragenden Produktion zu zelebrieren!Das Sea Star Festivals 2019 findet am 24. und 25. Mai in Umag, Istrien (Kroatien) statt. Schon am 23. Mai gibt es dort eine Welcome Party, gefolgt von einer Closing-Party am 26. Mai. Tickets für das Sea Star Festival gibt es ab 44,00 Euro unter folgendem Link: https://www.seastarfestival.com/en/#tickets Unterkünfte und Reisearrangements findet man im offiziellen EXIT Reisebüro unter folgendem Link: https://www.exittrip.org/en