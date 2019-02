Die Fledermaus zu viert – die ganze Operette in kleinen Bissen! Eine Produktion von Voice Passion.-Operettendinner zur Premiere im Dehner Blumenhotel in Rain/ Lech

Live gibt es das ganze zu erleben am Freitag, den 22. März. Einlass ist ab 18 Uhr. Beginn der Aufführung ist 18.30 Uhr.Tickets und Infos gibt es HIER

Eisenstein muss für acht Tage in den Arrest, weil er einen Gerichtsdiener beleidigt hat, nicht jedoch ohne vorher noch, auf Rat Dr. Falkes, auf den Ball des Grafen Orlofsky zu gehen. Seine Frau Rosalinde erfährt das, und will schauen, ob ihr Mann ihr auch treu ist, während ihr Geliebter Alfred für Eisenstein gehalten wird und für ihn ins Gefängnis geht. Die Zofe Adele nimmt ein Kleid von Rosalinde und geht auch heimlich auf den Ball. Und dort geht es dann rund!Voice Passion produzieren seit über zehn Jahren Musiktheater und Konzertprogramme und begeistern Veranstalter und Publikum mit Frische, Authentizität und Qualität.Voice Passion sind:Lauren Francis, die preisgekrönte und sehr beliebte Sopranistin, sang in vielen Theatern Europas, u.a. an der Deutschen Oper am Rhein und Welsh Opera. Im Sommer ist sie als La Traviata auf den grossen Freilichtbühnen zu erleben.Franz Garlik, Tenor, sang viele Rollen u.a. am Staatstheater am Gärtnerplatz und am Landestheater Innsbruck. Als Regisseur ist er vor allem im Musiktheater gefragt. Er ist Musikalischer Leiter bei Festspielen und Orchestern.