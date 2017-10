Die Fantastischen Vier unterstützen den Tierschutzverein Glücksnasen- Handsignierte CD wird Versteigert

Nicht nur der Manager der Fantastische Vier liebt Tiere und ist Veganer, sondern auch Thomas D. Im kommenden Jahr gehen die Jungs auf große " Captain Fantastic" Tournee. Der Vorverkauf hat HIER BEREITS BEGONNEN

Vor es für Thomas D. Smudo. Andy Y und Michi Beck soweit ist wieder Tausende Fans der Republik mit ihrer Hervorragenden Musik zu begeistern, unterstützen sie aktiv den Tierschutz. Für eine Auktion haben die vier eine Best Of CD zur Verfügung gestellt, die von der gesamten Band Handsigniert wurde.Die Platte heisst "Vier und Jetzt".Der Erlös bekommt ohne Abzüge dem Tierschutzverein Glücksnasen . INFOS DARÜBER HIER AUF DER CD DEREN VERSTEIGERUNG

HEUTE ABEND BEGINNT

UND SIND FOLGENDE SONGS ZU FINDENetzt Passt AufDie DaZu Geil für diese WeltTag Am MeerGenug ist GenugWas gehtSie ist wegKriegerDer PicknickerMFGTroyErnten was wir säenEinfach seinGebt uns ruhig die SchuldDankeUnd los25Name Drauf( Feat. Seven)

