Die Fantastischen Vier kommen mit Ihrer Captain Fantastic Tour 2018/2019 auch in die Neu- Ulmer Ratiopharm Arena- Der Exclusive Vorverkauf startet Morgen um 11 Uhr

DIE FANTASTISCHEN VIER KOMMEN AM 21.12.2018 IN DIE NEU-ULMER RATIOPHARM ARENA.Tickets für ‚Captain Fantastic On Tour 2018/2019’ sind ab dem 24.10.2017 um 11.00 Uhr exklusiv unter eventim.de und ab 30.10.2017 um 11.00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Dabei sind sie sich und ihren Fans als Band mehr als ein Vierteljahrhundert treu geblieben. Neun Studioalben und große Hits wie ‚Sie ist weg’, ‚MFG’, ‚Troy’, ‚Ernten was wir säen’ oder ‚25’ vom letzten Album machen ihre Live-Konzerte zu umjubelten ‚Best of Shows’ für inzwischen drei Generationen. Gold- und Platinplatten, Echos, 1Live Kronen, Viva Cometen, der Paul-Lincke-Ring, die Goldene Kamera, GQ Männer des Jahres – das ist nur eine kleine Auswahl an Auszeichnungen, die Michi Beck, Smudo, And.Ypsilon und Thomas D entgegen nehmen konnten.Die Fantastischen Vier – Captain Fantastic On Tour2018/19Präsentiert von sky19.12.2018 Würzburg | S. Oliver Arena21.12.2018 Neu-Ulm | Ratiopharm Arena05.01.2019 Freiburg | SICK-Arena06.01.2019 CH-Zürich | Hallenstadion07.01.2019 Nürnberg | Arena Nürnberger Versicherung09.01.2019 A-Wien | Stadthalle10.01.2019 Passau | Dreiländerhalle11.01.2019 Leipzig | Arena13.01.2019 Berlin | Max-Schmeling-Halle14.01.2019 Hamburg | Barclaycard Arena15.01.2019 Köln | Lanxess Arena17.01.2019 Frankfurt | Festhalle18.01.2019 L-Luxemburg | Rockhal20.01.2019 München | Olympiahalle22.01.2019 Hannover | TUI Arena23.01.2019 Bremen | ÖVB Arena24.01.2019 Oberhausen | König-Pilsner-Arena