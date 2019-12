Die Ehrlich Brothers auf allen Kanälen: Spektakuläre Vorpremiere von DREAM & FLY in Hannover, erstes Musikalbum mit eigenen Songs- NEU- ULM ZUSATZSHOW AM 21.FEBRUAR NACHMITTAG

DIE EHRLICH BROTHERS GEBEN AM 21.FEBRUAR UM 15 UHR EINE ZUSATZSHOW IN DER RATIOPHARM ARENA NEU-ULM. TICKETS GIBT ES HIER

TOURDATEN

Nach einem fulminanten Opening zu mitreißender Live-Musik, gab es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mitten im Publikum zu erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den spektakulären Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen. Trotz der Nähe bleiben auch diese Illusionen unerklärlich. Später schmiedeten die Ehrlich Brotherst einen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Zahlreichen Fans nutzen den Supersportwagen in der Pause als Selfie-Kulisse. Zu Beginn der zweiten Hälfte erschienen Andreas und Chris Ehrlich mit einem echten Helikopter in der Luft und landeten auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Sie ist in Form eines 10 Meter großen Schmetterlings gefräst und mit modernster LED-Video-Technik bestückt. Für die Kinder im Publikum gab es kein Halten mehr, als die beiden Star-Magier das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizauberten, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Mit Hilfe hunderter kleiner Fallschirme flogen die Süßigkeiten anschließend ins Publikum wo sie von den begeisterten Kindern gefangen wurden; so kamen selbst die Zuschauer auf den weiter entfernten Rängen in einen besonders magisch-süßen Genuss. Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Live-Band dabei und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musik aus „FLASH - The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs, das zeitgleich mit den Vorpremieren veröffentlicht wurde. Bei „Girl, you shoot me down“ z.B. wird Chris mit einem Riesenrevolver ans andere Ende der Arena geschossen; bei „Gravity“ überwinden die Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves und auf spektakuläre Weise die Schwerkraft. Am Schluss der Vorpremieren in Hannover vereinten die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählten von den Träumen in ihrer Kindheit und flogen mit einem bunten Schmetterling davon: DREAM & FLY!Im Juni knackten die Ehrlich Brothers mit ihrer zweiten Stadionshow vor über 40.000 Zuschauern ihre eigenen Weltrekorde. Unmittelbar nach Weihnachten startet die Tournee DREAM & FLY dann offiziell. Nach der Premiere in der Frankfurter Festhalle mit vier Shows am 28. und 29.12. stehen insgsesamt über 60 Shows in Deutschland und Europa in den folgenden Monaten auf dem Tourplan.Tickets gibt es unter www.ehrlich-brothers.com oder der Hotline 0180/500 41 59 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz). Alle Tourdaten unter www.ehrlich-brothers.com und www.facebook.com/EhrlichBrothersSamstag, 28. Dezember 2019 14.00 Uhr Frankfurt Festhalle (Weltpremiere)Samstag, 28. Dezember 2019 19.00 Uhr Frankfurt Festhalle (Weltpremiere)Sonntag, 29. Dezember2019 13.00 Uhr Frankfurt FesthalleSonntag, 29. Dezember 2019 18.00 Uhr Frankfurt FesthalleMontag, 30. Dezember 2019 15.30 Uhr Mannheim SAP ArenaMontag, 30. Dezember 2019 20.00 Uhr Mannheim SAP ArenaFreitag, 03. Januar 2020 20.00 Uhr Oberhausen König-Pilsener-ARENASamstag, 04. Januar 2020 19.00 Uhr Köln LANXESS arenaSonntag, 05. Januar 2020 13.00 Uhr Köln LANXESS arenaSonntag, 05. Januar 2020 18.00 Uhr Köln LANXESS arenaDonnerstag, 09. Januar 2020 20.00 Uhr Salzburg SalzburgarenaFreitag, 10. Januar 2020 15.00 Uhr Salzburg SalzburgarenaFreitag, 10. Januar 2020 20.00 Uhr Salzburg SalzburgarenaSamstag, 11. Januar 2020 19.00 Uhr Nürnberg Arena Nürnberger VersicherungSonntag, 12. Januar 2020 18.00 Uhr Zürich HallenstadionDonnerstag, 16. Januar 2020 20.00 Uhr Erfurt Messe ErfurtFreitag, 17. Januar 2020 15.00 Uhr Erfurt Messe ErfurtFreitag, 17. Januar 2020 20.00 Uhr Erfurt Messe ErfurtSamstag, 18. Januar 2020 19.00 Uhr Bamberg brose ARENASonntag,19. Januar 2020 13.00 Uhr Leipzig Arena LeipzigSonntag, 19. Januar 2020 18.00 Uhr Leipzig Arena LeipzigMontag, 20. Januar 2020 18.30 Uhr Leipzig Arena LeipzigDonnerstag, 23. Januar 2020 20.00 Uhr Braunschweig Volkswagen HalleFreitag, 24. Januar 2020 20.00 Uhr Braunschweig Volkswagen HalleSamstag, 25. Januar 2020 12.30 Uhr Berlin Mercedes-Benz ArenaSamstag, 25. Januar 2020 19.00 Uhr Berlin Mercedes-Benz ArenaSonntag, 26. Januar 2020 18.00 Uhr Hamburg Barclaycard ArenaDonnerstag, 06. Februar 2020 20.00 Uhr Oberhausen König-Pilsener-ARENAFreitag, 07. Februar 2020 20.00 Uhr Kiel Sparkassen-Arena-KielSamstag, 08. Februar 2020 14.00 Uhr Bremen ÖVB-ArenaSamstag, 08. Februar 2020 19.00 Uhr Bremen ÖVB-ArenaSonntag, 09. Februar 2020 13.00 Uhr Dortmund WestfalenhalleSonntag, 09. Februar 2020 18.00 Uhr Dortmund WestfalenhalleDonnerstag, 13. Februar 2020 20.00 Uhr Oldenburg EWE ArenaFreitag, 14. Februar 2020 15.00 Uhr Oldenburg EWE ArenaFreitag, 14. Februar 2020 20.00 Uhr Oldenburg EWE ArenaSamstag, 15. Februar 2020 19.00 Uhr Düsseldorf ISS DOMESonntag, 16. Februar 18.00 Uhr Hannover TUI ArenaDonnerstag, 20. Februar 2020 20.00 Uhr Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-HalleFreitag, 21. Februar 2020 15.00 Uhr Neu-Ulm ratiopharm arenaFreitag, 21. Februar 2020 20.00 Uhr Neu-Ulm ratiopharm arenaSamstag, 22. Februar2020 19.00 Uhr Innsbruck OlympiahalleSonntag, 23. Februar 2020 18.00 Uhr Wien Wiener Stadthalle (Halle D)Samstag, 14. März 2020 19.00 Uhr München OlympiahalleSonntag, 15. März 2020 18.00 Uhr München OlympiahalleSamstag, 25. April 2020 19.00 Uhr Berlin Mercedes-Benz ArenaSonntag, 26. April 2020 18.00 Uhr Bremen ÖVB-ArenaFreitag, 01. Mai 2020 18.00 Uhr Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-HalleSamstag, 02. Mai 2020 19.00 Uhr Nürnberg Arena Nürnberger VersicherungSonntag, 03. Mai 2020 18.00 Uhr Frankfurt FesthalleSamstag, 09. Mai 2020 19.00 Uhr Halle/Westfalen GERRY WEBER STADIONSonntag, 10. Mai 2020 13.00 Uhr Halle/Westfalen GERRY WEBER STADIONSamstag, 23. Mai 2020 19.00 Uhr Dortmund WestfalenhalleSamstag, 30. Mai 2020 19.00 Uhr Kiel Sparkassen-Arena-KielSonntag, 31. Mai 2020 18.00 Uhr Hamburg Barclaycard ArenaSamstag, 19. September 2020 19.00 Uhr Düsseldorf ISS DomeSonntag, 20. September 2020 18.00 Uhr Köln LANXESS arena