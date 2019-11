Die Chippendales + Paul Janke am 16. November im Ulmer Congress Centrum -Es gibt noch Karten an der Abendkasse!

Bereits der Gedanke an einen wahnsinnigen Abend mit 10 charmanten Tänzern, die ihre Körper für ihr Publikum in Form bringen und pflegen, die mit jedem Atemzug und jeder live gesungenen Silbe vibrierende Lebensfreude und Sexappeal verbreiten, trägt durch den Alltag. In 40 Jahren haben die Men of Chippendales bewiesen, dass sie es perfekt beherrschen, das pure Vergnügen zu bereiten.Die Show der Chippendales ist immer wieder ein vollkommen neues Entertainment-Erlebnis! Denn die Frauen von heute verlangen mehr – und die Chippendales bieten es ihnen: Gesang, Tanz, Erotik pur! Begeisterte Fans würden bis ans Ende der Welt fahren um die Chippendales auftreten zu sehen. Nicht ohne Grund steht der Name Chippendales im erotischästhetischen Entertainment-Bereich für Frauen weltweit auf Platz 1. Die Chippendales bleiben die unerreichten Originale. Die gestählten Muskeln und die einstudierten Choreographien dienen nur einer Sache – die Frauen auf der ganzen Welt sollen unterhalten werden.Die Show macht schnell deutlich, weshalb die Chippendales die unangefochtene Nr. 1 weltweit im Bereich Frauenentertainment sind: eine Chippendales Show hat Stil und Klasse. Zu den spannenden Choreographien des 10 - 12 Mann starken Ensembles zu aktuellen Hits und Klassikern, zu den fantasievollen von Frauenträumen inspirierten Kostümen, kommt eine imposante Lichttechnik mit Farbeffekten und szenischen Einblendungen auf großen Screens dazu. Damit wird die Illusion perfekt, und die Besucherinnen aus ihrem Alltag entführt in einen ganz besonderen Abend voller Leidenschaft und Lust am Leben.Auf der Deutschlandtour 2019 werden die Chippendales gemeinsam mit Paul Janke erneut unter Beweis stellen, dass es sich um die niveauvollste Revueshow für Frauen handelt. Paul Janke wird dann nicht nur moderieren, sondern auch selbst tanzen und das eine oder andere Kleidungsstück ablegen.Jede Frau sollte mindestens einmal in ihrem Leben eine Chippendales Show gesehen haben, binnen Sekunden verwandeln die charmanten Männer den Saal in einen Hexenkessel.Karten für die Chippendales gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter südwestpresse.de/ticketshop sowie am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.