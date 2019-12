Die BLACK GOSPEL ANGELS mit The Voice-Star Davon Fleming auf Deutschland-Tour

„Ich bin so begeistert und erfreut nach Deutschland zurück zu kommen. Unser deutsches Publikum ist für uns ein unglaublicher Segen! Unser Ziel ist es, Freude, Frieden und Liebe mit ihnen zu teilen. Wir werden neue sowie ihre bekannten Lieblings-Gospels singen. Diese Tour werden wir eine „aufsteigenden Gospel-Sensation“ präsentieren. Davon Fleming sang sich als Finalist in der populären TV-Show „THE VOICE“ in die Herzen von Millionen Amerikanern, bei der er von der weltberühmten Hollywood-Diva „Jennifer Hudson“ gecoacht wurde,“ schwärmt die Gospel-Ikone Lady Rose, die schon vom ehemaligen US-Präsident Barrack Obama für ihr musikalisches Schaffen ausgezeichnet wurde.Davon Fleming begann im frühen Alter von drei Jahren zu singen. Mit einer Kombination aus Soul, Jazz, R & B und Gospel war es dem aus Baltimore stammenden Sänger vorbestimmt die Welt zu erobern. Fleming nahm am Gospel-Wettbewerb „Sunday’s Best“ teil, bei dem er unter die Top 20 kam und seine erste Single mit dem Titel „I Need You“ veröffentlichte. Kurz danach tourte er durch Italien und die Schweiz und wurde so zu einem internationalen Künstler. Im Jahr 2017 wurde er Kandidat in NBCs erfolgreicher Gesangswettbewerbsshow The Voice. Woche für Woche begeisterte er Zuschauer, wurde von Hollywood-Star Kate Hudson gecoacht und schaffet es als einziger Kandidat in der Geschichte der TV-Show in drei verschiedenen Charts während einer Saison (Pop, R & B und Christian) zu landen. Jetzt kommt der The Voice-Star endlich nach Deutschland und geht mit Lady Rose und ihren Black Gospel Angels auf Tour.Die BLACK GOSPEL ANGELS sind ab 28. Dezember 2019 in einigen der schönsten Gotteshäuser und Konzerthallen Deutschlands zu erleben. Seien Sie live und hautnah dabei und lassen Sie sich von den unglaublichen Stimmen, dem gewaltigen Charisma, der puren Leidenschaft und der gelebten Liebe zu Gott mitreißen. Tickets gibt es bereits ab 27,90 Euro inkl. Gebühren ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen vor Ort, unter www.eventim.de und über die Eventim-Hotline unter: 01806-57 00 00*.*(0,20 Euro/ Anruf inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60 Euro/ Anruf inkl. MwSt.)BLACK GOSPEL ANGELS Tour 2019/202028.12.19 SA Torgau Kulturhaus29.12.19 SO Erfurt Thomaskirche30.12.19 MO Braunschweig Katharinenkirche02.01.20 DO Frankfurt Heilig-Geist-Kirche03.01.20 FR Hannover Neustädter Hof und Stadtkirche04.01.20 SA Neumünster Theater05.01.20 SO Cloppenburg Stadthalle07.01.20 DI Leer Theater an der Blinke08.01.20 MI Aurich Lambertikirche09.01.20 DO Bardowick Dom10.01.20 FR Ahrensburg Alfred-Rust-Saal11.01.20 SA Uelzen Theater an der Ilmenau12.01.20 SO Berlin Passionskirche14.01.20 DI Hamburg Friedrich-Ebert-Halle15.01.20 MI Ibbenbüren Quasi So Theater16.01.20 DO Aachen Citykirche St. Nikolaus17.01.20 FR Oberhausen Lutherkirche18.01.20 SA Leverkusen Herz Jesu Kirche19.01.20 SO Lünen St. Georg21.01.20 DI Remscheid Ev. Lutherkirche22.01.20 MI Landshut Rathausprunksaal23.01.20 DO Schwenningen Franziskaner Konzerthaus24.01.20 FR Heidelberg Providenzkirche25.01.20 SA Ladenburg Ev. Kirche26.01.20 SO Mühlheim Friedenskirche28.01.20 DI Hildesheim St. Lamberti29.01.20 MI Marburg Erwin-Piscator-Haus30.01.20 DO Homberg Stadthalle31.01.20 FR Jena Stadtkirche01.02.20 SA Leipzig Peterskirche02.02.20 SO Osterode Stadthalle04.02.20 DI Nordhorn Alte Kirche am Markt05.02.20 MI Husum NCC06.02.20 DO tba tba07.02.20 FR Wesselbüren St. Bartholomäus08.02.20 SA Scheessel Ev. St. Lucas Kirche09.02.20 SO Bad Nenndorf Wandelhalle11.02.20 DI Freising Luitpoldhalle12.02.20 MI Heilbronn Harmonie13.02.20 DO Konstanz Lutherkirche14.02.20 FR Stuttgart Markuskirche16.02.20 SO Reutlingen Christuskirche