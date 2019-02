Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME – Cruise Edition 2019 WCD ALL YOU CAN DRINK - PACKAGE NOW AVAILABLE

Der neueste Clou aus dem Hause BigCityBeats: Für gerade einmal 29,80 Euro pro Tag und Person gibt es das "WCD All You Can Drink"-Package.Inklusive: alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. (Weitere Infos hier: http://bit.ly/WCDalldrink 8 Floors an Bord. 15 Bars und Lounges an Bord. 16 Restaurants an Bord. Kein Regen – Sonne! Blaues Wasser, 29 Grad im Schatten. Die Partykreuzfahrt in der Hauptsaison: im August. Ein DJ-Staraufgebot der absoluten Extraklasse. Die ultimative Party auf hoher See. Günstiger als je zuvor. Qualitativer als je zuvor! BigCityBeats baut die größte Rooftop mit fulminanter Licht- und Lasershow und Soundanlage – und klar: mit den erfolgreichsten Acts der elektronischen Musikszene auf dem Freiluftdeck und in den Club-Areas!Nach zwei sehr erfolgreichen Mittelmeerfahrten im April sattelt man bei Ausgabe drei nicht nur auf ein anderes, moderneres, größeres und internationaleres Schiff um, sondern perfektioniert das ausgefeilte Konzept bis ins kleinste Detail, um den Gästen einen noch bequemeren und unvergesslicheren Aufenthalt auf hoher See zu gewährleisten. Und zwar in der Hauptsaison! Die Norwegian Pearl sticht im August 2019 in See: vom 12. bis 16.08. geht es für bis zu 3.000 Partypeople auf große Fahrt.Hier alle wichtigen News zusammengetragen:Hot News: Das optionale “WCD All You Can Drink"-Package”Für schnäppchenhafte 29,80 Euro pro Tag und Person können sich die Partypassagiere das „WCD All You Can Drink"-Package“ vor der Reise optional hinzubuchen. In diesem Paket inklusive sind unter anderem Bier, Wein, Longdrinks(z. B. Gin, Wodka, Rum) und Cocktails (z. B. Moscow Mule, Mai Tai, Long Island Ice Tea, Mojito, Caipirinha, Margarita) Genaue Infos unter http://bit.ly/WCDalldrink Punkt 1: Das Timing. Hauptsaison im August statt Nebensaison im April.August statt April! Frieren an Deck.. Regen über Ibiza... Risiko gleich 0!Während man sich in den Jahren 2017 und 2018 im Frühling auf große Mittelmeerreise machte, lichten sich die Anker dieses Jahr in der Hauptsaison. Vom 12. bis 16. August. Im Sommer ist das Wasser klarer und wärmer, der Himmel blauer und wolkenfrei, die Temperaturen höher und das Regenrisiko gleich Null! Und: Die besten Locations der Mittelmeer-Metropolen erleben ihren Party-Peak, zusammen mit der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition.Die angesteuerten Destinationen von Barcelona aus: Ibiza (2 Tage!), Sète und zurück nach Barcelona – Städte, die im August ihren Höhepunkt in Sachen Clubbing & Nightlife erleben. Das pulsierende Big-City-Life – mit BigCityBeats im Hafen. Zur einen Hälfte schwimmender Luxusliner, zur anderen Hälfte das erste, riesige BigCityBeats-Hotel, das im Hafen von Barcelona erbaut und hunderte Seemeilen zurücklegen wird - bis es für zwei Tage als größtes Hotel Ibizas Dreh- und Angelpunkt der berühmtesten Clubinsel der Welt wird.Punkt 2: Die Route.Die große und feierliche Schiffstaufe mit – natürlich! – Champagner! - wird am 12. August 2019 in Barcelona aufwenig inszeniert und zelebriert. Nicht wie in den zwei vergangenen Jahren in Palma de Mallorca. Warum? Ganz einfach: Weil Barcelona nicht nur per Flugzeug optimal zu erreichen ist, sondern auch per Auto, Bus und Bahn. Barcelona liegt auf dem Festland und nicht auf der Insel. Am Meer, traumhaft schön. Eine Hafenstadt mit bombastischem Flair. Von hier aus geht es straight to Ibiza, wo aus der Norwegian Pearl für zwei Tage das mit bis zu 3.000 Betten größte Hotel der „Weißen Insel“ wird. Club Nights & Party Days an Bord – oder doch lieber in den angesagtesten Clubs Ibizas abfeiern?! Beides ist möglich! Es wird Arrangements mit den größten und bekanntesten Clubs geben. BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition – vereint mit dem erfolgreichsten Nightlife-Clubbing Europas!Nach ausgiebigem „Four to the Floor“ steuert der Luxusliner dann übers Mittelmeer zum französischen Sète, wo man bei Croissant, Crêpe und Cafe au lait entspannt in den Tag starten kann – ehe es zurück geht in den spanischen Heimathafen, man sich verabschiedet und sagt „Sea you 2020“. Oder man verlängert einfach seinen Aufenthalt, indem man im Vorfeld ein Package über den BigCityBeats-Reisepartner e-hoi bucht – inklusive Flug, Ferienhaus oder Hotel. www.e-hoi.de.Punkt 3: Das Line-up.Immer wenn man glaubt „Noch mehr geht nicht“, setzt BigCityBeats noch einen drauf. Denn mit Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike (2017) sowie Timmy Trumpet (2018) hatte man bereits die Krönung an internationalen Top-Acts an Bord. Aufgrund der hervorragenden Infrastruktur und lage – Stichwort Ibiza – konnte man neben den gerade Erwähnten auch Namen wie Don Diablo und Lost Frequencies gewinnen, die ihre Sommer-Residenzen auf der Baleareninsel haben. Außerdem mit dabei sind: Felix Kröcher, Gestört aber GeiL, MATTN und Le Shuuk. Und: Es werden natürlich noch viele weitere hinzukommen.Punkt 4: Das Schiff.50 Prozent Luxusliner, 50 Prozent BigCityBeats-Hotel. Bis zu 3.000 Betten. Neuer, größer, moderner, internationaler als bei den zwei Ausgaben zuvor. Das sind die USPs der Norwegian Pearl. Nach 2017 und 2018 hat man nun einen Luxusliner gewinnen können, der sich vor achtzehn Monaten erst einer aufwendigen Generalüberholung unterzogen hat und frisch poliert in den Hafen einlief. Außerdem sind Reederei und Crew bereits äußerst partyerprobt – fanden bereits große Musik-Kreuzfahrten darauf statt. 15 Bars und Lounges. 8 Floors. 6 Restaurants. Bis zu 3.000 Betten. Ein großes Sonnendeck. Casino. Spa. Wellness. Eine beleuchtete Bowlingbahn. Ein Fitnessstudio. Whirlpools. Theater und jede Menge Platz zum Chillen und Feiern. Sowohl derjenige, der auf die Partydüse drücken möchte als auch derjenige, der bei einem relaxten Sonnenbad nur das Rauschen der Ozeanwellen hören möchte, kommt hier in den Genuss.Punkt 5: Die Preis- und Zimmerkategorien.Die schlechte Nachricht: Die günstigsten Kategorien sind bereits ausverkauft. Die gute Nachricht: Ein Kontingent für Innen-, Außen- und Balkonkabinen, sowie Tickets für Suiten ist noch verfügbar.In den folgenden Preisen sind Kreuzfahrt, Festivalticket für alle Events an Bord, 24-Stunden-Rundum-Verpflegung, alle Trinkgelder und ausgewählte alkoholfreie Getränke inklusive (alle Details unter www.e-hoi.de/wcd):Innenkabine: ab 859 Euro pro PersonAußenkabine: ab 959 Euro pro PersonBalkonkabine: ab 1.159 Euro pro PersonSuite: ab 1.499 Euro pro PersonUpgrade zum WCD All You Can Drink Paket: 29,80 Euro pro Person/Tag (buchbar nur für den kompletten Reisezeitraum)Alle Informationen rund um die Kreuzfahrt können unter www.e-hoi.de/wcd abgerufen werden. Das Service Team von BigCityBeats-Partner e-hoi steht für telefonische Rückfragen und Beratung unter 069 20456700 von Montag bis Freitag von 8:00-22:00 Uhr und am Samstag/Sonntag von 10:00-20:00 Uhr zur Verfügung.Short facts:BigCityBeats WORLD CLUB DOME – Cruise Edition 2019Barcelona – Ibiza – Sète – Barcelona12.-16.08.2019Line Up (alphabetical order)Dimitri Vegas & Like MikeDon DiabloFelix KröcherGestört aber GeiLLe ShuukLost FrequenciesMATTNRobin SchulzTimmy TrumpetTicketlink: