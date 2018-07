Die Amigos:Rekord mit "110 Karat" Die Amigos sind die erfolgreichsten Volksmusik-Künstler aller Zeiten!

Mit neun Nummer 1 Platzierungen sind die Amigos die erfolgreichsten Volksmusik-Künstler aller Zeiten! Der aktuelle Longplayer "110 Karat" (Release 13. Juli 2018) ist mit dem heutigen Chart-Entry ihre neunte Spitzen-Platzierung in den Album-Charts (D).



Markus Hartmann VP RCA & Ariola Sony Music GSA: "Es ist fantastisch, dass die Amigos zum 9ten Mal die Nr. 1 der deutschen Albumcharts sind. Bernd und Karl-Heinz gehören damit zu den erfolgreichsten Künstlern im Bereich Volksmusik und Schlager überhaupt. Sie sind irrsinnig fleißig, unglaublich authentisch und in ihrem Segment klar die Besten. Wir freuen uns sehr mit den Amigos über diesen riesigen Erfolg in diesem kompetitiven Markt."Noch bis Ende der kommenden Woche reisen die Amigos von TV-Auftritten zu Tour-Konzerten und von Autogrammstunde zu Autogrammstunde. Über 10 000 Fahrkilometer allein in den letzten zwei Wochen haben sie dafür bereits auf sich genommen. 10 000fach haben die Brüder aus Mittelhessen seit Release von "110 Karat" schon ihr Dankeschön als persönliche Widmungen auf CD-Booklets und Autogrammkarten geschrieben.Bernd und Karl-Heinz Ulrich: "Neunmal in zwölf Jahren in den Charts die Nummer 1 - das ist der Wahnsninn! Das ist der Wahnsinn!!! Wir können unseren Fans gar nicht genug danken, was sie für uns alles tun. Und deshalb passt "110 Karat": Denn bei 100 Prozent ist normal Schluss. Aber 100 Prozent sind unsere Fans und die 10 Prozent oben drauf gelegt, das sind wir dann. So haben wir das zusammen geschafft!"