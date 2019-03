Deutschrocklegende Peter Maffay in Neu- Ulm:50 Jahre Jubiläumstour – Peter Maffay in Neu-Ulm in der ratiopharm arena - Allgemeiner Vorverkaufsstart am 29. März!

Zwei Jahre nach seiner gefeierten „MTV Unplugged“-Tour kehrt Peter Maffay im Februar 2020 auf die Bühne zurück. Der Anlass ist ein besonderer und äußerst eindrucksvoller: Peter Maffay feiert dieses Jahr nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern auch sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Grund genug, auf große Tour zu gehen und gemeinsam mit seinen treuen Fans viele außergewöhnliche Konzertmomente zu erleben. Und diesmal wird es laut! Peter Maffay und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Denn obwohl Peter Maffay 2019 sein 50. Bühnenjubiläum und seinen 70. Geburtstag feiert, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt er.Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker und seine Band freuen sich schon jetzt auf die Jubiläumstour. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind.“, sagt er. „Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“Seine Fans sind für Peter Maffay daher fast wie langjährige Freunde, die weiter entfernt wohnen: „Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne möchte, aber spätestens nach ein, zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht abreißt. Das Schönste ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinander gegangen. Das sind Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel. Das Jubiläum wollen wir das ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.“Peter Maffay und seine Fans verbindet ohnehin ein ganz besonderes Band: „Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel“, sagt Maffay. „Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben, und die immer noch an unserer Seite sind. Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschenklingt, aber es ist wahr, und man kann es nicht oft genug sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.“Der cts-Presale für das Konzert startet am 27. März, der allgemeine Vorverkauf beginnt am 29. März. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderungsgrad sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour, ticket@provinztour.de oder Tel. 07139/547. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.