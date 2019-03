Der weltweit einzigartige Zero-Gravity-Club startet am 25. März 2019 zum zweiten Mal in die Schwerelosigkeit -und schreibt Musik- und Weltgeschichte.

Nach dem fulminanten Debüt-Erfolg im letzten Jahr schickt BigCityBeats 2019 nicht 50 Clubber in die Schwerelosigkeit, sondern Promis. Eine unglaubliche Erfahrung, die sie nie vergessen werden. In Kooperation mit der ESA (Europäische Weltraumorganisation) steckt man sich die Ziele noch einmal höher für 50 Prominente aus aller Welt – und startet vom Frankfurt Airport zur bahnbrechenden Party in der Schwerelosigkeit. Der weltweite Superstar und einzig wahre „Space Cowboy” Jamiroquai ist an Bord – durch Frontmann Jay Kay. Außerdem fliegen mit: YouTube- und Social-Media-Sensation Amanda Cerny, die deutsche Fußball-Legende Sébastien Haller, der Star aus der Serie „Orange is the new Black” Dascha Polanco und der deutsche Olympiasieger und Kunstturner Fabian Hambüchen. Als wäre das nicht schon genug, ist auch der in Hawaii geborene Travel-Influencer dabei: Jay Alvarrez. Und das – das sind nur ein paar Namen der langen VIP-Liste, die an der Reise teilnehmen.Natürlich ist auch die globale DJ-Szene vertreten – mit Swanky Tunes steigt Russlands erfolgreichstes DJ-Trio in den umgebauten Airbus A310, sowie DJ Soda, Koreas bekanntester DJ-Act. Auch China ist zu Gast an Bord – mit DJ Kaka, der erfolgreichsten DJane des Landes. Sie alle sind dabei, wenn das Jubiläum zu „50 Jahre Mondlandung” gefeiert wird. Die Gästeliste des Zero-Gravity Clubs liest sich wie das Who-is-Who der weltweiten Promis. Sie alle werden ihre Landesflaggen hissen und die Globaliät beweisen. Musik ist Völkerverständigung. Alle Völker vereint unter einem Dach in der Schwerelosigkeit.Der Airbus A310, speziell für BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity ausgebaut – wird sonst unter anderem durch ESA genutzt, um Astronauten zu trainieren und wissenschaftliche Experimente auszuführen. Der Countdown läuft. Startschuss ist am Montag, den 25. März 2019, wenn der australische Star-DJ Timmy Trumpet und der BigCityBeats-Resident-DJ Le Shuuk kurz darauf in der Schwerelosigkeit auflegen werden. Insgesamt sechs Minuten absoluter Schwebezustand. Auch Bundesliga-Top-Scorer und Eintracht-Frankfurt-Star Sébastien Haller fliegt mit, der das 1. Tor eines Fussballers in der Schwerelosigkeit schießen wird, sobald Sport-Vorstand Fredi Bobic den Ball in Position gebracht hat und dies 8.500 Meter über der Erdoberfläche.Und weil diese Rekorde noch lange nicht genug sind, wird der deutsche DJ Le Shuuk zum allerersten Mal eine Single in der Schwerelosigkeit spielen und präsentieren: „Gold Baby”. Außerdem gibt es mit Starkoch Tim Mälzer eine weitere Premiere, wenn er das erste Salat-Dressing im Schwebezustand kreiert in Begleitung der Live-Sets von Le Shuuk und Timmy Trumpet. Last but not least ist auch die erfolgreichste deutsche Hip-Hop-Kombo in luftigen Höhen dabei, die mit einer ganz speziellen Überraschung aufwarten: Die Fantastischen Vier. Und um den Kreis in der Schwerelosigkeit rund zu machen, liefern sich auch noch zwei VIPs das erste Game-Battle mit Nintendo-Controllern hoch oben über Planet Erde.BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity – Platinum Edition: Sie ist das Warm-up für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Space Edition am 7., 8. und 9. Juni 2019 in Frankfurt. Sie ist das „Intro” für das große Happening in und um die Commerzbank-Arena – der ultimative Trip von 50 VIPs und ESA Astronauten an Bord. Das Event wird von mehr als 200 Fernsehstationen weltweit übertragen und auf Facebook und YouTube live gestreamt. So kann jeder einzelne auf der ganzen Welt daran teilhaben, wenn Geschichte geschrieben wird.BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity ist ein Eckpfeiler der alljährlichen BigCityBeats-Events. Gewöhnliches Clubbing? Nicht mit BigCityBeats. Deren Mission und Messlatte liegt höher. Viel höher. Unvergessliche Shows an unvergesslichen Orten – das ist der Leitfaden von Bernd Breiter, Gründer und CEO von BigCityBeats. Vor sieben Jahren hat er das außergewöhnliche Veranstaltungskonzept in Frankfurt erfunden – und in die Welt hinausgetragen. Es entstand der größte Club der Welt an drei Tagen in der Mainmetropole. Mehr als 160.000 Besucher kamen und mehr als 750.000 Quadratmeter groß war das gesamte Partyareal, mit 20 gigantischen Bühnen, mehr als 200 spektakulären Headlinern und der größten Lasershow Europas – kombiniert mit dem Glanz & Glamour eines Clubs mit dem Open-Air-Feeling eines Festivals.Das BigCityBeats WORLD CLUB DOME-Konzept: Es expandierte – und aus der Idee entstand die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition mit 2.000 Gästen an Bord eines Partyschiffes. Es entstand der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Korea mit 120.000 Partypeople. Um an den leidenschaftlichen und energetischen Events teilnehmen zu können, ließen sich die Clubber und VIPs im schnellsten Club der Welt per Club-Train mit 320 km/h zur Location chauffieren oder kamen im höchsten Club der Welt per Club-Jet an.Als Teil der bestehenden Zusammenarbeit zwischen BigCityBeats und ESA, kann sich die Welt in 2019 auf ein ‘Year in Space’ freuen.Dieser World Club Dome ZeroG Flug wird - wie alle kommerziellen Air Zero G Flüge - durchgeführt mit dem Ziel der Kostenreduzierung für Raumfahrtagenturen zum Zweck von wissenschaftlichen Experimenten.BigCityBeats bedankt sich bei allen Partnern und Sponsoren, die dieses Projekt ermöglicht haben.