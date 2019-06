Der Schwörmontag mit Matze Ihring & Friends -Unter anderem mit Marquess- Glasperlenspiel- D.J. Antoine und vielen anderen-Keine Veranstaltung am Freitag Abend

Es ist eine besondere – aber auch eine ganz tolle Herausforderung mehrere zehntausend Besucher über das ganze Schwörwochenende, angefangen mit der Lichterserenade, der traditionellen Schwörrede, dem Sonntagskonzert und dem Schwörmontag vor Ort und auf unseren Audio-, Video-, Online- und Social Media-Kanälen zu unterhalten. „Wir freuen uns außerdem sehr darüber, am Schwörmontag wieder den Münsterplatz und auch vor der Zill die Hotspots der Stadt mit tollen Stars und echten Freunden zu bespielen“, erklärt Katharina Pliske, Radio 7 Marketingmanagerin.Der Veranstalter Christian Becker und Radio 7 haben sich erst vor einigen Tagen dazu entschieden den Fokus auf den Sonntag (21.07.) und den Schwörmontag (22.07.) zu legen, und in diesem Jahr kein zusätzliches Angebot für den Freitag zu gestalten.Pressemitteilung und Bildmaterial downloadenDie Radio 7 MixshowZum 3. Mal in Folge wird Radio 7 auch in diesem Jahr am Schwörmontag mit Star DJ Chris Montana und der Mixshow vor der Zill für ein weiteres Highlight und mehrere tausend Besucher sorgen. Das Motto - wenn elektronische Musik echte Live-Künstler trifft. Internationale Top DJs werden im Einklang mit hochkarätigen Musikern den Tag der Ulmer Tage zu einem einzigartigen Live-Erlebnis machen.Zill SchwörmontagChris Montana: DAS Gesicht der Mixshow. Über 3.000 Gigs in mehr als 50 Ländern, zahlreiche globale Dance-Charts Hits und jeden Samstag 100.000 begeisterte Hörer seiner Show - seit zwei Jahrzehnten schwimmt der gebürtige Ulmer und Globetrotter ganz oben auf der Welle. Seine mitreißenden Sets sind legendär und eine Show in seiner Heimatstadt Ulm ist für Chris immer etwas ganz besonderes. Sein neuester Coup: sogar die Filmindustrie aus Hollywood hat dieses Jahr bei Chris angeklopft und einen seiner Songs für einen großen Kinofilm verwendet.Begleitet wird Chris Montana dieses Jahr von den Resident DJ‘s:Marvin Aloys, Max Lean, Elmar - The Sax, Udo Bräuning - On the Drums.„Es sind jetzt noch wenige Wochen bis zu den Schwörevents und unter unserer Programmdachmarke:- Wir haben die Stars! Deine Hits. Dein Sommer. - ist das Schwörfestival ein ganz wichtiger Termin unserer Event-, Audio- und Onlineangebote und für täglich fast 1 Mio. Hörer. Musik- und Eventerlebnisse sind immer emotional, mit Erinnerungen verbunden und haben Gesprächswert - wir freuen uns sehr in diesem Jahr mit über 70 Veranstaltungen alleine im Sommer, unseren Fans diese besonderen Momente anbieten zu können“, so Mike Wagner Radio 7 Programmdirektor.