Der Konzertveranstalter Allgäu Concerts wird ab 2020 die Open- Air-Veranstaltungen auf dem Schlossplatz in Meersburg organisieren. Pop Rock und Klassik Live

Donnerstag, 28.05.2020 ITALIENISCHE NACHT



Freitag, 29.05.2020 CLASSIC ROCK NIGHT mit Sweet, Doro & Helter Skelter



Samstag, 30.05.2020 MAX GIESINGER



Die Reise Tour 2020

Nach drei Jahren des erfolgreichen, gemeinsamen Aufbaus gab es zwischen den damals Beteiligten „gewisse differenzierte Meinungen“ und die Open Air- Veranstaltungen gingen an den damaligen Konzertveranstalter Koko & DTK Entertainment (später Vaddi Concerts).Für 2020 hat sich die Lage nun wieder geändert: Nach sehr guten, konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Meersburg übernimmt Allgäu Concerts die Regie der Open Air- Konzerten auf dem Meersburger-Schlossplatz wieder.Das Konzept soll allerdings etwas anders werden als in den vergangenen Jahren:„Wir möchten eine durchaus hochwertige Veranstaltungsreihe auf dem Schlossplatz etablieren, aber es muss sich auch wirtschaftlich gut darstellen lassen. Die Besucherkapazität ist eben begrenzt“, so Michaela Schneider, ebenfalls Geschäftsführerin von Allgäu Concerts. „Wir möchten gerne für jede Zielgruppe etwas anbieten, deswegen haben wir uns entschieden eine erstklassige Oper, die Italienische Nacht mit dem Süddeutschen Kammerensemble, eine Classic Rock Night mit Sweet, Doro und Helter Skelter und einen der momentan angesagtesten deutschen Singer-/Songwriter Max Giesinger nach Meersburg zu holen. So ist für jeden etwas dabei. Wir hoffen, dass der Schlossplatz als Veranstaltungslocation gut im Raum Bodensee und auch überregional angenommen wird, das ist entscheidend für den Erfolg.“TICKETS:Am 07.11.2019 gibt es einen exklusiven Presale für alle Südkurier-Abonnenten. Tickets sind hier direkt beim Südkurier in den Verkaufsstellen und telefonisch erhältlich.Am 08.11.2019 beginnt der normale Vorverkauf und die Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.allgaeu-concerts.de erhältlich. Die schönsten italienischen Opernarien des Süddeutschen Kammerensembles unter der Leitung von Markus ElsnerEine unvergessliche Klassiknacht im einmaligen Ambiente des SchlossplatzesErleben Sie italienisches Dolce Vita. Die „Italienische Nacht“ lädt Sie dazu ein, einen Abend voll mediterraner Lebensfreude zu erleben: Hochkarätige Belcanto-Solisten präsentieren die Höhepunkte italienischer Opernliteratur und begeistern das Publikum mit den beliebtesten Arien und Duetten aus „La Traviata“, „Norma“, „Tosca“, „Don Giovanni“ und vielen anderen Meisteropern. Alles dreht sich um den Belcanto, der Hochblüte der virtuosen italienischen Gesangskunst. Und dieser machen die Gesangssolisten alle Ehre. Ausdrucksvoll und hochvirtuos tragen sie die beliebtesten Arien und Duette großer Opern vor. Mit aller Dramatik und Tragik geht es um Liebe, Leiden und das Leben. Aber natürlich wird es auch romantisch, heiter und gar komisch. Begleitet werden die hochkarätigen Solisten vom Süddeutschen Kammerensemble unter der Leitung des Münchner Dirigenten Markus Elsner, der auch unterhaltsam durch den Abend führen wird. Das Publikum darf sich auf eine unvergessliche Klassiknacht freuen!Besetzung: Süddeutsches Kammerensemble Drei Sänger | 17 Musiker Markus Elsner, musikalische Leitung Jorge Martinez, Bariton Rafael Cavero, Tenor Tbd, SopranMehr als 50 Jahre auf der Bühne und kein bisschen müde!Gene Simmons sagte einst: „Ohne The Sweet hätte es Kiss nie gegeben“, „Mötley Crüe wollten The Sweet sein“ sagte Nikki Sixx und Joe Elliott wäre gerne in der Band gewesen! Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkaufter Alben gelangen SWEET34 Nummer Eins Kracher rund um den Globus mit zeitlosen Welthits wie „Blockbuster!“, „Hell Raiser“, „The Ballroom Blitz“, „The Six Teens“, „Action“, „Fox On The Run“ und „Love Is Like Oxygen“. Schon vor einigen Jahren läutete SWEET mit ihrer „FINALE“ – Tour die letzte größere Tour der Band ein. Ganz abtreten wird die Band aber nicht, sondern Andy Scott, Pete Lincoln, Tony O’Hora und Bruce Bisland kommen nach den weltweiten Shows zum 50-jährigen Jubiläum im Frühjahr 2019 erneut nach Deutschland um mit Ihren Fans Musikgeschichte zu feiern!Sie ist das Aushängeschild es deutschen Heavy Metal – Doro Pesch ist wohl weltweit die bekannteste Vertreterin der harten Klänge, die aus Deutschland kommt. Dass Doro eine lebende Legende ist, wusste die Welt bereits spätestens seit dem 17. Juni 2013, als die „Queen of Rock & Metal“ in England bei den renommierten „Golden Gods Awards“ in der Londoner O2 Arena den erstmals verliehenen „Legends-Award“ erhielt. Nur drei Monate später, am 13.09.2013, in Berlin wurde Ihr die gleiche Ehre in Deutschland zuteil. Sie erhielt den deutschen Metal Hammer „Legend“-Award. In Meersburg stellt Doro wieder einmal unter Beweis, dass sie die Bühne und ihre Fans gleichermaßen liebt. Bei ihren Konzerten ist immer gewährleistet, dass das Energiebündel des Metals immer alles gibt und an ihre Grenzen geht.Die Classic-Rock-Band HELTER SKELTER spielt die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts. Die 7 Musiker machen dies mit einer Perfektion und Spielfreude, die seinesgleichen sucht. Classic-Rock der späten 60er, 70er und Anfang 80er Jahre - 100 % authentisch und in anspruchsvollster Qualität. Nur das Beste vom Besten der Besten! Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Deep Purple, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Uriah Heep, Yes, Eagles, CCR, Boston, Golden Earring, Foreigner, The Who, Cream, Neil Young, etc. geben sich in einem 3-stündigen Konzert die Hand. Bandmitglied und Hauptsänger von HELTER SKELTER ist Dan Lucas, der Gewinner von „The Voice Senior 2019“ (SAT.1) Hier wird Tribut einer ganzen Ära gezollt. Das Konzerterlebnis für alle Fans des Classic-Rock. Ausverkaufte Konzerte und begeisterte Konzertbesucher bestätigen dies.Es gibt Nachschlag: Nachdem Max Giesinger auf der ›Die Reise‹ Tour 2019 vor über 60.000 Fans seine bisher größte Tour gespielt hat, kehrt er für eine Fortsetzung im Frühjahr 2020 mit weiteren Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Hinter Max Giesinger liegen die wohl verrücktesten Jahre seines bisherigen Lebens. 2016/17 hat er über dreihundert Konzerte gespielt. Auf Bühnen in über 1.600 Metern Höhe, auf Marktplätzen und Burgen, in Clubs, einem Pferdestall und einem Bergwerk, in Schloss-parks und Stadien, bis hin zum legendären Konzert bei ›Das Fest‹ in Karlsruhe und seiner restlos ausverkauften Show im Hamburger Stadtpark, die auf DVD festgehalten wurde. Über eine Million begeisterte Zuschauer wollten hören, wie ›Der Junge, der rennt‹ live klingt. Dabei legte die Band mehr als 120.000 Kilometer zurück. Das schafft man auch, in-dem man drei Mal die Erde umrundet. Das ist ›Der Junge, der rennt‹, ziemlich wörtlich genommen. Sein erstes Album ›Laufen Lernen‹ hat Max Giesinger noch über eine Crowdfunding- Kampagne finanziert, danach aber endlich eine Plattenfirma gefunden, die seine Musik unter-stützt. Das zweite Album ›Der Junge, der rennt‹ bringt ihm den Durchbruch. Seine Reise hat rasant Geschwindigkeit aufgenommen. Mit der Single ›80 Millionen‹ gelingt Max Giesinger die Sommer-Hymne 2016, gekrönt mit einer Platinauszeichnung. Mit seiner zweiten Single ›Wenn sie tanzt‹ spricht er vielen aus der Seele. Sie erreicht Goldstatus und wird bis dato siebzigtausend Mal im Radio gespielt. Auch die Singles ›Roulette‹ und ›Nicht so schnell‹ sind absolute Radiohits. Diese Erfolge zeigen die enorme Vielschichtigkeit des Al-bums und sorgen dafür, dass sich ›Der Junge, der rennt‹ über 94 Wochen in der Top 100 der offiziellen Albumcharts hält. Mehr als 250.000 Mal verkaufte Exemplare bedeuten wie-der Platin und Max wird u.a. mit der ›1Live Krone‹, den ›MTV Europe Music Award‹ und dem ›LEA Award‹ ausgezeichnet. ›Verrückt, was in ein paar Jahren so passiert‹, meint Max. Schon bei den ersten beiden Alben ›Laufen Lernen‹ und ›Der Junge, der rennt‹ ging es um Bewegung. Das dritte Album von Max Giesinger heißt ›Die Reise‹ und knüpft daran an. Bei seinen ersten Alben ging es ihm noch darum aufzubrechen, bloß nicht stehen zu bleiben. Jetzt macht sich Max Giesinger mit seiner dritten Platte zum ersten Mal bewusst, welchen Weg er hinter sich hat und reflektiert über die Phase des permanenten Unterwegsseins. Nach zwei intensiven und erfüllenden Jahren voller künstlerischer Erfolge ist es nachvollziehbar, dass eine Phase der Ruhe folgen musste. Genau dafür entschied sich Max Giesinger im Frühjahr 2018. Sechs Wochen auf einer thailändischen Insel, fernab von Terminen und Verpflichtungen, kein Mensch weit und breit. Nach höchst turbulenten Monaten ist diese Stille für ihn mehr als ungewohnt, bietet jedoch den nötigen Raum für neue Lieder. ›Die Reise‹ erzählt die Geschichte vom permanenten Unterwegssein, davon, sich überall und nirgends Zuhause zu fühlen und dem Wunsch, irgendwann anzukommen. ›Wenn ich etwas aus dieser Reise mitnehme, dann ist es die Erkenntnis, dass für mich eine gewisse Balance genau das Richtige ist. Weder das ständige Unterwegs, noch das Alleinsein machen mich glücklich, sondern die Mischung aus beidem und die damit verbundene Ab-wechslung‹, erzählt Max. Und dann ging es weiter: In den Sommern 2018/2019 folgten imposante 85 Festivalauftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich ist das Motto der neuen Platte ›Die Reise‹ wörtlich zu nehmen, denn seine gleichnamige Tour führt ihn auf weitere 16 Konzerte in drei Ländern. Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Pop-Künstlern und zeigt durch seinen unermüdlichen Antrieb, wie sehr er liebt, was er tut. Nach wie vor ist es das Größte für ihn, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen. Dabei ist er seinen Fans immer ganz nah. Der Junge mit der Gitarre, der in Fußgängerzonen Oasis-Cover spielte, ist er-wachsen geworden und versichert uns: die Reise geht jetzt erst richtig los.