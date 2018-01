Der Bauer der sich nicht vom Acker macht- Chiemgauer Volkstheater begeistert in Günzburg

Wieder einmal war in Günzburg großartige Unterhaltung geboten, die so Kurzweilig war, das man die zwei Stunden die wie im Flug vergingen gar nicht bemerkt hat. Nicht umsonst ist es das beliebteste Fernsehtheater Deutschlands. Es macht jedes Jahr wieder Spaß dabeizusein, und gehört bei Freunden von gut gemachtem Volkstheater in jeden Kalender. Bleibt zu Hoffen, das 2019 wieder Günzburg auf dem Tourplan steht. Das Auditorium quittiert es mit großem herzhaften Applaus.