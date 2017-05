Daybreak Sessions 2017 by Tomorrowland-EXKLUSIVE DJ-MIXES VON CLAPTONE, KÖLSCH, GORJE HEWEK & IZHEVSKI

Während der Daybreak Sessions bekommen Headliner die Möglichkeit ein dreistündiges DJ Set mit ihren Deep and Tech House Lieblingstiteln zu gestalten. Die Künstler können so zeigen, dass sie noch viel mehr zu bieten haben, als das wofür sie bekannt sind.Für die Daybreak Sessions Compilation wurde eine Auswahl von Künstlern und deren musikalischen Projekten direkt aus dem Herzen von Tomorrowland getroffen, um die Zuhörer den warmen Sound und die Atmosphäre der Daybreak Sessions erfahren zu lassen.Die Daybreak Sessions 2017 by Tomorrowland wird am Freitag, den 19. Mai 2017 als 3CD und Download veröffentlicht.

TracklistingCD 1 – Friendship (Mixed by Claptone)01 Cubicolor - Dead End Thrills02 Just Her feat. Kieran Fowkes - Let Myself Go03 Bob Moses – All I Want04 Martin Waslewski - Getting Lonely05 Yass - Been A Long Time (David Penn Remix)06 Dilby – Work That Body07 CamelPhat - Lizard King08 Franky Rizardo - Same Man09 Alaia & Gallo feat. Lupe Fuentes - Lose My Mind10 The Golden Boy - Egyptian Lover (Latmun Remix)11 Claptone feat. George Kranz - The Drums (Din Daa Daa)12 Idris Elba – Make It Bump (Andrea Oliva Remix)13 Robosonic & Klangkuenstler – Nuts14 Riva Starr – Another Dimension15 Red Rack’em – Wonkey Bassline Disco Banger (Kink Remix)CD 2 – Beauty (Mixed by Gorje Hewek & Izhevski)01 Powel - CT302 Gorje Hewek & Izhevski - Jungsein-Youth03 Cornucopia - The Day You Got Older and Stronger04 Simon Vuarambon - Leman05 Hosini - Lucid Dreams (GHIZ Retouch)06 Gorje Hewek & Izhevski - Halcyon07 Gorje Hewek & Izhevski - RVNZ Sketch Two08 M.O.F. feat. GHIZ - This Must Be The Place09 WhoMadeWho - Heads Above (Kollektiv Turmstrasse Remix)10 Lost Desert - Seringeti Nightfall11 Facundo Mohrr & Valdovinos - Trust12 Bona Fide - Amirale13 Zone+ - Places (Powel Remix)14 Christian Loeffler – YouthCD 3 – Unity (Mixed by Kölsch)01 Nils Frahm - For - Peter - Toilet Brushes - More02 Lane 8 & Kidnap Kid - Aba03 Sasha – Vapour Trails (Kiasmos Remix)04 Guy Gerber & Deniz Kurtel - Here Comes The Rain05 John Monkman - XAILO06 Pablo Bolivar - Dahnser07 Solee - Morgenrotsonate08 Undercatt - Futura09 Reboot - Just Hang On (Kölsch Dub Remix)10 Sahar Z & Guy Mantzur - The Man Who Souled The World11 Third Son - Agnus Dei12 Several Definitions & Marc DePulse - Birds13 Marc Marzenit - Melancholy Street14 andhim - German Winter15 Eddish - Little Helper 264-116 Nils Frahm - For - Peter - Toilet Brushes - More