David Guetta - Headliner für das Sea Dance Festival in Montenegro

Letztes Jahr hat das Sea Dance fast 50.000 Besucher angelockt, von denen viele auf dem offiziellen Campingplatz des Festivals übernachtet haben. Der Campingplatz liegt direkt neben dem Strand, in unmittelbarer Nähe aller fünf Festivalbühnen umgeben von jahrhundertealten Olivenbäumen. Nach der Auszeichnung als bestes, mittelgroße europäische Festival im Jahr 2015 ist Sea Dance jedes Jahr unter den Top 10 seiner Kategorie bei den European Festival Awards.David Guetta als Heandliner beim Sea Dance Festival 2019: https://youtu.be/SzapMfCC9_U In diesem Sommer feiern die Festivalbesucher aus aller Welt an der Adriaküste zusammen mit David Guetta. Der französische Superstar revolutionierte die Musikindustrie und machte elektronische Musik zum führenden Genre, wodurch DJs zu Superstars wurden. Guetta ist einer der beliebtesten Musikstars mit 11 Milliarden Spotify-Streams und über 100 Millionen Fans in sozialen Netzwerken weltweit. Die Liste der Musiker, mit denen er zusammengearbeitet hat umfasst Stars wie David Bowie, Rihanna, Snoop Dogg, Sia, Nicky Minaj, Avicii und viele andere. Gleichzeitig ist er der einzige DJ, der es geschafft hat, eine schwindelerregende Zahl von 50 Millionen Alben und Singles zu verkaufen. Unzählige Auszeichnungen erhielt der Franzose, darunter zwei Grammys, Billboard, MTV, DJ Mag und viele mehr. Sein aktuelles Album ’7’, das erste übrigens seit fünf Jahren, stand ganz oben auf den globalen iTunes-Charts. Seine letzte Single "Say My Name" hat schon über 300 Millionen Klicks auf Youtube! Neben dem Anhören der unzähligen Hits von David Guetta können sich die Sea Dancer Fans mit dem offiziellen Aftermovie des letzten Jahres auf diese riesige Strandparty an der Adria vorbereiten!Sea Dance Festival 2018 | Das offizielle Aftermovie: https://youtu.be/S-TLCft_XEE Hol dir dein Early-Bird-Tickets mit 50% Rabatt!Am 05. März wird eine begrenzte Anzahl von Early Bird Tickets für das Sea Dance zum Preis von 39 EUR plus Gebühren angeboten! Ebenfalls erhältlich sind die VIP GOLD 3-Tages Tickets für 100 EUR zuzüglich Gebühren sowie Tickets für das Festivalcamp zum Preis von 25 EUR plus Gebühren. Tickets gibt es unter: www.seadancefestival.me.Für Festivalbesucher, die Tickets zusammen mit einer Unterkunft und Flughafen-Shuttle buchen möchten, gibt es Pakete bereits ab 89,00 Euro. Hotels können über die offizielle Tourismusagentur vom EXIT Festival unter exittrip.org gebucht werden.