DAVID GARRETT startet „UNLIMITED - LIVE”-Tour mit ausverkauften Konzerten-„Dass ich 10 Jahre später hier stehen würde, hätte ich mir niemals erträumen können.“

„Es ist ein Riesenkompliment, dass sich so viele Leute nach 10 Jahren immer noch so sehr für meine Musik begeistern und zu meinen Konzerten kommen – das bedeutet mir sehr viel. Dass wir unsere Jubiliämstour mit ausverkauften Shows starten und mit so vielen Fans feiern können, ist einfach großartig!“An der Tour hat der Ausnahmekünstler mit einem Kreativteam ein Jahr lang gearbeitet, um seinen Fans zum Jubiläum das Non Plus Ultra, eine ebenso musikalisch wie bildlich vorwärtsdenkende Show zu bieten. Das Ergebnis ist ein bildgewaltiges Gesamtkunstwerk, ein beinahe cineastisches Event und berauschende Symbiose aus Klang- und Seherlebnis. DAVID GARRETT lässt dafür das gewöhnliche simultane Live-Bild hinter sich und bedient sich neuer Technologien wie man sie von Hollywood-Filmen und Computerspielen kennt. Er entführt sein Publikum in andere Welten: tief in die blaue See hinab, zu einem Vulkan, in den Sternenhimmel oder in eine Vision einer futuristischen Megacity. Ergänzt von einer atmosphärischen Licht-Show, einem 150qm LED-Screen kombiniert mit drei mobilen LED-Panels erlebt das Publikum faszinierende Welten. So spektakulär der visuelle Aspekt der Show auch ist, es geht vor allem um eins: ein überragendes Musikerlebnis. Mitreißend, tief bewegend, atemberaubend virtuos – DAVID GARRETT ist „on fire“!Sein Crossover-Jubiläum feiert DAVID GARRETT mit allen musikalischen Highlights der letzten zehn Jahre wie „Nothing Else Matters“, „November Rain“, „He’s a Pirate“, „Viva la Vida“ oder „Thunderstruck“ aber auch seinen außergewöhnlichen Interpretationen von weltberühmten Klassik-Stücken wie Beethovens „The 5th“, J.S. Bachs „Air“ oder Claude Debussys „Clair de Lune“. Begleitet wird er dabei von seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt. Für bemerkenswerte Momente wird DAVID GARRETT mit einigen seiner besten Songs des „UNLIMITED – Greatest Hits“-Albums in neuem Arrangement und zum ersten Mal Unplugged sorgen.Bei der „UNLIMITED“-Tour feiert DAVID GARRETT sein Crossover-Jubiläum zusammen mit seinen Fans, Freunden und allen, die ihn auf dieser fantastischen Reise begleitet haben. Es ist ein musikalischer Rückblick, aber als Live-Show auch ein wegweisender Schritt nach vorne. In den mehr als zehn Jahren seiner internationalen Karriere hat er sich selbst immer weiter entwickelt und legt die Messlatte mit der „UNLIMITED“-Tour“ erneut höher.DAVID GARRETT präsentiert sein „UNLIMITED – Live“-Spektakel in weiteren 17 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bevor die Tour im Herbst international Kreise zieht. Tickets gibt es auf www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).DAVID GARRETTmit Band und der Neuen Philharmonie FrankfurtUNLIMITEDGREATEST HITS - LIVE 201904.05. Chemnitz, Arena05.05. Erfurt, Messehalle07.05. Berlin, Mercedes-Benz Arena10.05. Dortmund, Westfalenhalle11.05. Oberhausen, König-Pilsener-Arena12.05. Köln, LANXESS arena14.05. CH - Zürich, Hallenstadion15.05. Stuttgart, Schleyer-Halle17.05. Hannover, TUI-Arena18.05. Braunschweig, Volkswagen Halle19.05. Leipzig, Arena21.05. Bremen, ÖVB Arena22.05. Schwerin, Sport- und Kongresshalle24.05. Kiel, Sparkassen Arena25.05. Hamburg, Barclaycard-Arena27.05. Mannheim, SAP-Arena28.05. Frankfurt, Festhalle29.05. München, Olympiahalle31.05. A - Wien, Stadthalle