Dave Darell feat. Dan O'Clock 99 Luftballons-Neue Single

Ein Jahr nach dem Release von „99 Luftballons“ kommt Dave Darell in Nenas Heimatstadt auf die Welt, die Single läuft zu der Zeit auf jeglicher Rotation in den Radios. Niemand hätte damals geahnt, dass der Song 2017 immer noch thematisch hochaktuell sein würde.Dave Darell schafft es mit seiner neuen Interpretation von „99 Luftballons“ den Song auch musikalisch 30 Jahre nach vorne zu katapultieren und holt sich dafür Dan O’Clock als Sänger mit ins Boot. Die beiden Freunde haben sich gemeinsam Zeit genommen und sich im Hagener Studio mit großer Konzentration und Finesse an den All-Time Classic Song gewagt.Rausgekommen ist eine innovative Kombination aus Genialität und Zeitlosigkeit der Vergangenheit mit Flow und Bass der Zukunft!