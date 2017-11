Das Weihnachtsoratorium Kantaten I III VI in der Münchener Allerheiligenkirche

Kantaten I, III und VIAm 10. Dezember wird in der Allerheiligen Kirche in München das Weihnachtsoratorium aufgeführt.Zum Weihnachtsfest des Jahres 1734 komponierte Johann Sebastian Bach mit seinem Weihnachtsoratorium eines seiner beliebtesten und am häufigsten gespielten Werke. Für viele Menschen gehört heute, fast 300 Jahre später, das Weihnachtsoratorium genauso zum Fest wie Plätzchen, Christbaum und Festtagsbraten. Das Weihnachtsoratorium besteht aus sechs Kantanten, die ursprünglich für die Fest- und Feiertage rund ums Weihnachtsfest vorgesehen waren: so für die damals noch üblichen drei Weihnachtsfeiertage, Neujahr, den Sonntag nach Neujahr und für den Festtag der Heiligen drei Könige.BachWerkVokal Salzburg spielt am 10.12.2017 in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz die Kantaten I, III, und VI unter der künstlerischen Leitung von Gordon Safari. "Jauchzet frohlocket!" - solcherart eingestimmt, kann Weihnachten kommen!Karten im Vorverkauf an allen bekannten VorverkaufsstellenKünstler:BachWerkVokal SalzburgGordon Safari, musikalische Leitung