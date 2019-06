Das Traumschiff - Wellen, Wind und Wahnsinn Mit: Dagmar Schönleber | Udo Zepezauer | Uli Boettcher

Hier werden hinlänglich bekannte Versatzstücke und völlig neue Facetten zu einem rasant-bunten Comical zusammengemixt, das alles beinhaltet, was ein Vorabend-Freilichtspektakel braucht: Liebe und Limetten, Drama und Drahtzieher, Pop und Papageien . Drei hoch ambitionierte Protagonisten (Dagmar Schönleber, Udo Zepezauer und Uli Boettcher) hängen sich voll in die Takelage, spielen unterschiedlichste Figuren und singen, bis sich die Planken biegen. Dabei führen sie den Comedy-Dampfer unaufhaltsam zu einem überraschenden, letztlich überfälligen aber politisch korrekten Ende .Das Traumschiff 2019 – die Titanic des guten GeschmacksPresse : „Dieses Kunstwerk schließt die Lücke zwischen Fluch der Karibik und dem ZDF Fernsehgarten“ – BAGSO aktuell-- - Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter in der Birkenlauhalle Ringingen statt.Eintrittskarten erhalten Sie bei der SÜDWEST PRESSE, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshopDas Traumschiff - Wellen, Wind und Wahnsinn