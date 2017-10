Das Schwäbische Krippenparadies feiert und lädt zum Schauen ein!

Weihnachts- und Winterhöhepunkte in der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg

Die Krippe rückt in den Mittelpunkt

… und noch viel mehr adventliche Vorfreude!

Alle Jahre wieder verwandelt sich die trubelig-idyllische Familien- und Kinderregion in das Schwäbische Krippenparadies. Wenn die LEGOLAND Saison ausgeläutet ist und die vielfältigen Radwege zwischen Donau und Alpen im wasserreichen Landkreis Günzburg bis zum Frühjahr Winterpause machen, öffnen unzählige Privathäuser, Kirchen und Ausstellungen ihre Türen zum Krippenschauen. Eine Attraktion für Alt und Jung und in diesem Jahr – anlässlich des 100. Jubiläums des Bayerischen Krippenverbandes sowie der Günzburger Krippenfreunde – ein wahres Fest!1917 gründete Pfarrer Alois Burger aus Hochwang im Landkreis Günzburg im Günzburger Gasthaus Goldene Traube den Bayerischen Krippenverein. Die Krippe daheim war damals der Ort „wo Du selbst zur Ruhe kommen kannst, wo Du Trost und Frieden findest – mitten im Kriege“. Burger ging dagegen an, dass die Krippen am Beginn des 20. Jahrhunderts mehr und mehr aus dem Blickfeld der Menschen gerieten. In diesem Jahr feiert der Bayerische Krippenverband in seiner Gründungsregion 100. Geburtstag, der u.a. mit einer Jubiläums-Krippenausstellung vom 25. November 2017 bis 14. Januar 2018 im Bayerischen Schulmuseum in Ichenhausen begangen wird. Die Ausstellung ist täglich (außer Montag) von 10 bis 17 Uhr geöffnet.Und auch andernorts rückt in vielfältiger Art und Weise der Darbietung und Darstellung die Krippe von Mitte November bis Maria Lichtmesse in den Mittelpunkt. Insgesamt 16 Ausstellungen und Krippenwege, 53 Kirchen oder Kapellen und 19 Privathäuser präsentieren ihre Krippen dem interessierten Besucher. Geschnitzte Krippenfiguren, tönerne – sogenannte „bachene“ – Figuren mit liebevoller Bemalung oder orientalische Figuren mit kunstvoller Bekleidung sind dabei – manchmal eher schlicht nur an der Krippe bzw. im Stall, manchmal in aufwendig gestaltete Landschaften eingebettet, die spannende Geschichten erzählen und den Betrachter in ihren Bann ziehen.Rund um das mannigfache Angebot zum Krippenschauen finden im Landkreis Günzburg ab Mitte November vielfältige Weihnachtsevents statt – vom Krippenfiguren Tonen oder Krippenbasteln für Kids über Adventskonzerte und Weihnachtstheater bis hin zu Märchen- und Geschichtenerzählungen. Außerdem laden insgesamt 23 Advents- und Weihnachtsmärkte – von der Dorf- bis zur Schlossweihnacht, vom Adventsbasar bis zum Plätzlesmarkt zum Staunen und Genießen in die Familien- und Kinderregion ein.Alle Angebote sind in der Broschüre „Krippenparadies – Weihnachts- und Winterhöhepunkte im Schwäbischen Krippenparadies“ auf 48 farbenfrohen Seiten zusammengefasst. Diese ist kostenlos erhältlich in der Touristinfo LEGOLAND Allee, bei der Regionalmarketing Günzburg GbR (service@landkreis-guenzburg.de, Tel.: 08221/95-140) und steht zum Download unter www.familien-und-kinderregion.de/krippen zur Verfügung.