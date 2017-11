Das perfekte Geschenk für WorldClubber Die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Limited Hollywood Edition Box mit exklusiver W&W Bonus-CD und einem persönlichen Award!

Die Limited Hollywood Edition Box liefert die volle WORLD CLUB DOME Experience und das schon Monate vorher. Natürlich enthält es ein hochwertiges Festival Hardticket mit Hologramm, das auch nach der Veranstaltung noch die perfekte Erinnerung an ein unvergessliches Wochenende liefert. Für alle Accessoire-Liebhaber beinhaltet die Box das limitierte WORLD CLUB DOME Armband von Electric Family – gewebt aus hochwertiger Baumwolle und edlem Metallclip. Und um sich bereits jetzt auf die besten Beats des BigCityBeats WORLD CLUB DOME einzustimmen, liefert die Box eine einzigartige, limitierte und nicht im Handel erhältliche CD, exklusiv von den DJ-Superstars W&W nur für den WORLD CLUB DOME 2018 gemixt!Doch damit nicht genug! Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME 2018 steht erstmals mit „The Hollywood Edition“ unter einem Motto. Das findet sich natürlich auch in der Limited Edition Box wieder, die einen persönlichen, speziell angefertigten und exklusiven WORLD CLUB DOME Hollywood Award enthält. Mit dem werden die Besucher des „größten Clubs der Welt“ selbst zum Star des Geschehens. Mit diesem Award ist man berechtigt auf dem roten Teppich in das Aftermovie zu kommen. Mehr Infos dazu folgen in Kürze.Die WORLD CLUB DOME Limited Hollywood Edition Box ist streng limitiert und nur verfügbar solange der Vorrat reicht. Die Preise liegen bei 169,00 Euro zzgl. Gebühren für die Box inklusive dem Club Ticket, 229,00 Euro zzgl. Gebühren mit dem Club Ticket Deluxe und 319,00 Euro zzgl. Gebühren für die Box mit dem VIP Ticket.