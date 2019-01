Das OPEN BEATZ Festival gibt Line Up der Phase 2 bekannt

Die Macher des OPEN BEATZ Festivals haben jetzt mit den Acts der Line Up Phase 2 die ersten Leckerbissen zum 10-Jährigen bekannt gegeben. Schon jetzt wird klar, dass es 2019 noch pompöser wird und sich jeder EDM-, Techno-, Hardstyle- und Elektro-Fan diesen Termin rot im Festivalkalender markieren sollteMehrere Nummer-1-Hits, Millionen Plattenverkäufe und einer der gefragtesten DJs auf der gesamten Welt – please welcome ALAN WALKER! Der kometenhafte Aufstieg des in Norwegen aufgewachsenen DJs und Produzenten begann Ende 2015, als er seinen Song „Faded“ veröffentlichte, der alleine in Deutschland mehr als 1,2 Milliarden Mal gestreamt und über 6 Millionen Mal verkauft wurde. Damit gab es für ALAN WALKER den Diamantstatus. Unglaublich! Erst kürzlich veröffentlichte er sein langersehntes Debütalbum „Different World“ aus dem er sicherlich einige Track live beim OPEN BEATZ präsentieren wird.Welcome to my world! I AM HARDSTYLE – so begrüßt BRENNAN HEART die Fans auf seiner Website. Der Name ist Programm. 150 Beats pro Sekunde, brachial und effektvoll nimmt der Master of Hardstyle die Crowd mit und wird auch die OPEN BEATZ Fans in Hysterie versetzen.1989 gründete DR. MOTTE die Loveparade. Exakt 30 Jahre später wird der Berliner DJ, Musiker und Labelbetreiber beim OPEN BEATZ Festival 2019 die Massen mit seinen Technobeatz verzücken.Sein Debüt beim Süddeutschlands größtem elektronischen Musik Festival feiert Tyler Marenyi aka NGHTMRE. Der Amerikaner hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 hingelegt. Mit keinen geringen als den beiden GRAMMY Gewinnern The Chainsmokers veröffentlichte er die Single „Save Yourself“. Und zusammen mit Slander gründete er sein Label “Gud Vibrations“ nach ihrem gemeinsamen Erfolg-Hit.Nach drei Jahren kehrt der Star-DJ R3HAB mit marokkanischen Wurzeln auf die Hauptbühne des OPEN BEATZ Festivals zurück. Die aktuelle Nr. 12 der DJ Mag Top 100 Rangliste hat schon mit anderen Größen der Szene wie Steve Aoki (Flight), Vinai (How We Party), Calvin Harris (Burnin’) oder Hardwell (Hakuna Matata) zusammengearbeitet. Der OPEN BEATZ Crowd wird er sicherlich seine aktuellsten Tracks „Lullaby“ (ft. Mike Williams), „Radio Silence“ (Jocelyn Alice) und seine neuste Nummer „Rumors“ (Sofia Carson) um die Ohren hauen.Natürlich darf auch WILL SPARKS beim Jubiläum nicht fehlen. Der Australier, dessen Markenzeichen seine lange blonde Mähne ist, die er zu den mitreißenden Beats schwingt, zählt schon seit Jahren zur OPEN BEATZ Familie.Ein Feuerwerk darf man bei der Premiere von VINI VICI erwarten. Die beiden aus Israel stammenden DJs haben mit ihrem Psy-Trance-Stil die Mainstages auf der ganzen Welt erobert und sind ganze 38 Plätze in der DJ Mag Top 100 geklettert. Auch auf dem Festivalgelände in Poppenhof wird das DJ-Duo mit ihren Nummern „Chakra“ (mit W&W) oder “Great Spirit“ (mit Armin van Buuren) punkten.Spätestens seit der Single „Crazy“ zusammen mit Lost Frequencies ist ZONDERLING in aller Munde. #1 in den Airplay Charts und mehr als 115 Millionen Streams auf Spotify haben das Duo auf die Bühnen der großen Festivals katapultiert. Im Sommer wird auch die OPEN BEATZ Crowd „crazy“ gehen, wenn ZONDERLING an den Reglern stehen.Mit den aktuell veröffentlichten 24 DJs wie die oben genannten sowie AKA AKA, CURBI, FELIX KRÖCHER, FORMAT B, JEWELZ&SPARKS, KLAUDIA GAWLAS, MARIKA ROSSA u.a. dürften die Fans des OPEN BEATZ Festival schon jetzt frohlocken. Und das ist erst die Line Up Phase 2. Zum Jubiläum wird es das beste Line Up in der Geschichte von Süddeutschlands größtem elektronischen Musik Festival geben.Tagestickets gibt es bereits ab 32,00 Euro zzgl. Gebühren und das Weekend Ticket (in der Early Bird Phase 2) für 109,00 Euro zzgl. Gebühren unter www.openbeatz.de/tickets .Short Facts:OPEN BEATZ Festival 2019Puschendorfer Straße 291074 Herzogenaurach18. bis 21. Juli 2019Tickets für das OPEN BEATZ Festival 2019 gibt es unter:Line Up Phase 2 (alphabetical order)AKA AKAALAN WALKERA.N.A.L.BRENNAN HEARTBROOKSCARNAGECOONECURBIDR.MOTTEFELIX KRÖCHERFORMAT BJEWELZ&SPARKSKLAUDIA GAWLASMARIKA ROSSAMAUSIOMOKSINGHTMREOSTBLOCKSCHLAMPENPAPPENHEIMERREHABTONY JUNIORVINI VICIWILL SPARKSZONDERLINGAftermovie 2018:LINKS: